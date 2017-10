Copiii cu autism din Constanţa nu se vor mai simţi marginalizaţi

Copiii cu autism din Constanța nu se vor mai simți marginalizați

În urma unui parteneriat stabilit între Asociația Centrul de Autism Marea Neagră și Arhiepiscopia Tomisului, s-a demarat procedura de construire a unui loc de joacă destinat activităților specifice pentru cei 60 de copii ce apelează la serviciile Centrului de Autism. Acesta îi va ajuta pe copii să socializeze și să aibă parte de activități benefice stării lor de sănătate. Orice nou proiect care îi implică pe copiii ce suferă de autism este un pas înainte, spun părinții. Și orice activitate de suport pentru familiile în care există un astfel de copil sunt o oportunitate pentru a se dezvolta. La Asociația Centrul de Autism Marea Neagră prinde contur un astfel de proiect. Concret, pe lângă centrul deja existent, reprezentanții Asociației pregătesc un nou spațiu destinat celor 60 de copii care vin zilnic la centru pentru recuperare. Locul de joacă, prin echipamentele ce urmează a fi achiziționate (tobogane, spații de joacă, balansoare, căsuța de exterior), are în vedere, în principal, dezvoltarea socializării, deoarece este bine știut că alături de limbaj, deficitul de socializare reprezintă principala cauză ce duce la neintegrarea acestor copii în societate. „Acest proiect ce urmărește construirea unui loc de joacă, reprezintă pentru noi o prioritate de mai bine de un an de zile, astfel că, ne bucurăm că am putut să demarăm această procedură cu sprijinul Arhiepiscopiei Tomisului și cu siguranță că toți copiii se vor bucura de momente frumoase, într-un loc special destinat lor. Un astfel de loc de joacă pentru copiii ce prezintă o serie de tulburări neuropsihice este mai mult decât benefic, deoarece le dă posibilitatea să interacționeze în mod direct . Este o șansă extraordinară și pentru aceste familii deoarece vor simți cu adevărat că acești copii nu vor mai fi marginalizați”, susține psihoterapeutul Cristina Gemănaru, coordonatorul Centrului Marea Neagră Constanța.Ce spun părințiiPărinții celor 60 de copii înscriși în programele Centrului de Autism Marea Neagră sunt încrezători în efectele acestui nou proiect. „Fiecare nouă activitate în care sunt implicați copiii noștri reprezintă și pentru noi un pas înainte, speranța că acești copii vor putea să fie integrați la un moment dat în societate fără să mai fie mar-ginalizați. Tocmai asta am simțit aici, în cadrul centrului, că deși este un loc în care cu toții avem același scop, luptăm cu aceleași arme împotriva autismului, în afara lui, altele sunt privirile oa-menilor, atitudinea față de acești copii. Sunt încă discriminați și marginalizați, deși noi ne luptăm ca ei să evolueze în fiecare zi”, ne-a spus o mămică.