Copiii care se uită prea mult la TV au rezultate mai slabe la matematică

Copiii mici care se uită mult la televizor sunt predispuși să aibă probleme la școală și obiceiuri nesănătoase de viață, arată un nou studiu, citat de cnn.com. Fiecare oră în plus în fața televi-zorului are ca și consecință un comportament urât la grădiniță sau la școală, rezultate mai slabe la matematică, mai puțină activitate fizică și mai multe gustări hipercalorice, anunță cercetătorii de la Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine. „Copiii ar trebui să facă lucruri care să le cultive inteligența: să joace diferite jocuri, cu zaruri, cu litere sau care să le îmbunătățească îndemânările, să citească, să deseneze”, spune autorul studiului, dr. Linda Pagani, profesor la School of Psychoeducation at the University of Montreal, în Quebec. Împreună cu colegii săi, aceasta a urmărit peste 1.300 de copii pe o perioadă de peste șapte ani. Folosind supravegherile părinților, cercetătorii au măsurat timpul pe care îl petrec la televizor copiii de doi ani și cei de patru ani și jumătate. Ulterior, profesorii au evaluat performanțele școlare ale copiilor, modul de interacționare în perechi, de a asculta și a respecta instrucțiunile. De asemenea, i-au întrebat pe părinți despre obiceiurile lor alimentare și activitățile fizice. „Învață să fie doar un receptor pasiv!” Concluzia la care s-a ajuns este că fiecare oră în plus petrecută în fața televizorului pe săptămână la vârsta de 2 ani și jumătate scade cu șapte procente interesul său, mai târziu, în clasă, și scade cu șase procente rezultatele la matematică. În mod surprinzător, televizorul nu a putut fi asociat cu deprinderile de citit. Aceste descoperiri sugerează că micuții care se uită prea mult la televizor „învață să fie doar un receptor pasiv”, este de părere dr. Pagani. De asemenea, privitul la televizor pare să aibă efecte negative și asupra sănătății fizice, cu fiecare oră în plus crescând cu aproape zece procente sedentarismul, consumul de sucuri acidulate și gustări hipercalorice, și cu cinci la sută masa corporală. Academia Pediatrică Americană recomandă ca micuții cu vârste sub doi ani să nu se uite deloc la televizor, iar după vârsta de doi ani nu mai mult de o oră-două pe zi de programe de calitate. Studiul lui Pagani este doar cel mai recent din numeroasele cercetări care trag semnale de alarmă privind efectele negative ale televizorului asupra copiilor. Mulți oameni de știință au asociat televizorul cu lipsa de atenție, limbajul prea puțin dezvoltat, agresiunea și suprapon-derabilitatea copiilor.