Copiii care petrec mai mult timp cu taţii lor au un IQ mai mare

Copiii care petrec mai mult timp cu tații lor au un IQ mai mare

Copii care petrec mult timp alături de tații lor au un IQ mai mare potrivit unui studiu realizat de academicienii de la Universitatea din Newcastle, informează The Telegraph, scrie businessmagazin.roImplicarea serioasă a tatălui în viața copilului îi poate îmbunății șansele copilului de a avea o carieră mai bună, se mai arată în studiu. De asemenea, academicienii au descoperit că tații se implică de obicei mai mult în viața fiilor lor decât în viața fiicelor.Cercetătorii au avertizat că nu este îndeajuns ca părinții să trăiască împreună, ci tatăl trebuie să fie implicat activ în activitățile odraslei lor.În cadrul studiului mamele au fost întrebate cât de des tatăl participa la activitățiile copilului (citit, jucat etc). Aceștia au găsit că acei copii ai căror tați au petrecut mai mult timp cu ei au un IQ mai mare și că sunt mai sociabili decât copii care au primit mai puțină atenție."Sperăm că acest studiu o să atragă un semnal de atenție asupra faptului că un copil are nevoie în viața sa și de tatăl său", a spus Jon Davies, șeful asociației "Families Need Fathers".La studiu au participat 11.000 de britanici, bărbați și femei născuți în 1958.