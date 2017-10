Copiii bolnavi dorm câte doi în pat la Spitalul Judeţean

Copiii bolnavi dorm câte doi în pat la Spitalul Județean

Conducerea Spitalului de Urgență Constanța a decis, împreună cu autoritățile locale, să renoveze Secția de Pediatrie a unității sanitare. Și asta din cauza faptului că unitatea este aproape în permanență supraaglomerată, iar copiii bolnavi sunt nevoiți să doarmă uneori chiar și câte doi într-un singur pat.Pacienții sunt prea mulți, paturile sunt insuficiente, iar aceste aspecte nu permit medicilor să își desfășoare activitatea în parametrii normali. Secția de Pediatrie dispune de 90 de paturi, iar la ora actuală peste o sută de copii sunt internați alături de mamele lor în unitate.Dr. Cristina Mihai, șefa secției de Pediatrie a spitalului, a declarat că cei 14 medici pediatri ai secției își desfășoară activitatea pe un număr de 75 de paturi, plus alte 15 la terapie acută, care se adresează exclusiv cazurilor foarte grave. „În fiecare zi funcționăm peste capacitate, este o aglomerație foarte mare care nu ne permite să desfă-șurăm o activitate corespunză-toare”, a declarat medicul pediatru.Constanța duce lipsă de un spital dedicat copiilorDr. Dan Căpățână, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, a făcut, ieri, un apel public către părinții din județ să încerce, pe cât posibil, să își trateze copiii cu ajutorul medicilor de familie sau a medicilor specialiști. „Noi suntem un spital de urgență și în mod normal ar trebui să tratăm numai cazurile grave. Copiii cu boli cronice ar trebui să meargă într-un spital materno-infantil, care nu există în județul nostru, iar cazurile sociale, în centre speciale”, a declarat dr. Căpățână. Acesta spune că la Spitalul Județean vin pacienți nu numai din județ, ci și din zonele limitrofe, ceea ce face ca Pediatria să fie tot timpul aglomerată și supusă presiunilor.„Am reclamat în repetate rânduri la Ministerul Sănătății inexistența unui spital materno-infantil, dar nu s-a luat nicio măsură. O astfel de unitate medicală cu minim 120 de paturi la Pediatrie și în jur de 250 de paturi în total, ar fi suficientă pentru a debloca această situație”, este de părere managerul SCJU.Zeci de copii, lăsați în spital pentru că nu au ce mânca acasăNumărul mare de pacienți, cazurile sociale, dar și lipsa unor saloane specifice unei secții de Pediatrie duc aproape în fiecare zi la supraaglomerarea unității. Dr. Dan Căpățână a spus că unele mămici își lasă copiii în spital chiar și o lună pentru că nu au cu ce să îi hrănească. „Sunt cazuri sociale pe care trebuie să le preluăm deoarece mămicile spun că efectiv nu au ce să le dea copiilor să mănânce acasă”, ne-a explicat medicul.În plus, majoritatea copiilor, în special cei mici se internează alături de mame, așa că spitalul trebuie să aibă loc și pentru însoțitori. „Avem 25 de paturi disponibile pentru mamele însoțitoare, dar în momentul de față sunt internate 59 de mămici”, spune și dr. Cristina Mihai.Managerul Spitalului Județean a mărturisit că de multe ori cei mici dorm câte doi în pat, iar cei puțin mai mari dorm alături de mamele lor. „Suntem în afara oricăror reguli legislative sau sanitare, dar ce putem face? Nu îi putem da afară”, a explicat dr. Căpățână.Pediatria Spitalului Județean, reabilitată pentru prima oarăToate aceste aspecte enumerate de medici mai sus nu fac decât să suprasolicite Pediatria, secție care nu a fost renovată complet niciodată, a afirmat dr. Căpățână. „Această secție nu a fost renovată decât pe porțiuni, dar a fost vorba mai mult despre igienizări. Pot să afirm că Pediatria nu a fost reabilitată niciodată”, a precizat managerul.După ce consilierii județeni au hotărât, la începutul anului să finanțeze lucrările unei noi secții de chirurgie și ortopedie pediatrică, dar și a unui centru de radioterapie, autoritățile locale au ajuns la concluzia că și Secția de Pediatrie trebuie reabilitată. „Vom începe cu secția de chirurgie pediatrică, lucrări care vor demara, cel mai probabil, într-o săptămână sau două. În perioada imediat următoare va fi reabilitată și secția de Pediatrie. Nu am făcut încă o evaluare pentru a estima costurile, dar o parte din bani vor veni din bugetul CJC, iar cealaltă parte, dintr-un credit bancar”, a declarat Dr. Dan Căpățână.