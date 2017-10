Copii Sănătoși Numai Prin Alăptare

Cu ocazia “Săptămânii Mondiale a Alăptării”, Asociatia ProMAMA - Institut si Centru de Alaptare - lanseaza o campanie de constientizare a mamelor asupra efectelor negative ale lipsei alaptarii.Riscurile se refera atat la mama, cat si la bebelus. In ceea ce priveste copiii, creste riscul imbolnavirilor (deferite forme de cancer, astm, diabet, obezitate etc.), iar la mame creste riscul de cancer la san.Romania este in continuare pe ultimul loc in Europa in ceea ce priveste rata alaptarii. Conform unui recent studiu UNICEF, doar una din zece mame continua sa alapteze exclusiv pana la varsta de 6 luni a copilului.