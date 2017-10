Copii cu autism îl aşteaptă pe MOŞ NICOLAE

Copii cu autism îl așteaptă pe MOȘ NICOLAE

Copii cu autism din cadrul Asociatiei Centrul de Autism Marea Neagra, au realizat in aceasta saptamana in cadrul activitatilor de ART-TERAPIE impreuna cu un professor de ART TERAPIE specializat in SUA si Marea Britanie a unor papusi de grau (incoltitul graului este o traditie respectata in majoritatea familiilor din Romania si se spune ca aduce noroc si sanatate pentru cei cel realizeaza). Deasemenea impreuna cu psihologii din cadrul centrului, micutii beneficiari au realizat fiecare cate un ciorap in care asteapta sa primeasca din partea lui Mos Nicolae dulciuri si bunatati in aceasta noapte.