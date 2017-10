Controversa vaccinului ROR. Moartea bebeluşilor şi efectul de turmă

Controversa vaccinului ROR. Moartea bebelușilor și efectul de turmă

Autoritățile sunt de părere că toate campaniile agresive anti-imunizare au făcut posibilă această situație extrem de gravă și cu riscuri uriașe. Articolul apărut în ediția de ieri a ziarului nostru, vizavi de mamele care nu își imunizează copiii, a generat un val de comentarii acide. Multe dintre mămicile din Constanța reclamă faptul că, deși vor să-și vaccineze copiii, vaccinul ROR lipsește din unele dispensare.„Despre crizele de vaccin nu vorbește nimeni sau despre lenea medicilor de familie de a merge să ridice vaccinurile? De circa două luni, sun săptămânal la medicul de familie să întreb dacă a primit vaccinul și nu îl are! Am depășit cu mult vârsta de vaccinare și încă nu au vaccinul în cabinete!”, acuză o mămică din Constanța.În replică, Direcția de Sănătate Publică Constanța contrazice ferm aceste zvonuri.„La Direcția de Sănătate Publică Constanța, nu s-a primit nicio sesizare cum că nu ar exista în cabinetele medicilor de familie vaccinul ROR. Este într-adevăr o problemă cu BCG, vaccinul antituberculos. Ministerul Sănătății face achiziția, noi am rămas fără el și atunci am solicitat de la minister și ni s-au redirecționat doze de la alte județe. Zilele trecute, s-a terminat, dar până la sfârșitul lunii ne va fi adus. Direcția de Sănătate Publică nu a susținut niciodată nevaccinarea, din contră, facem lobby ca părinții să meargă la medic să își imunizeze copiii”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al DSP Constanța, Cristina Schipor.Acuzată indirect de moartea celor trei bebeluși, controversata Olivia Steer, cea mai cunoscută activistă antivaccin, ale cărei convingeri devin literă de lege pentru tot mai multe mămici, se apără. „Sunt persoană privată. Am dreptul să mă informez, să am convingeri și să le exprim liber”, s-a scuzat ea într-o emisiune televizată.În acest context, suntem tentați să ne întrebăm de ce autoritățile nu se autosesizează, luând măsuri împotriva persoanelor care promovează idei ce aten-tează la viața și sănătatea celor din jur, sau asupra celor ce refuză vaccinurile. Dar, surpriză: acest lucru s-a întâmplat și nu a avut rezultatele scontate.„Pe site-ul Ministerului Sănătății, la «transparență decizională», a fost pus în dezbatere un proiect de lege, o hotărâre de Guvern, prin care se propunea amendarea părinților care nu doresc vaccinarea și nu-și imunizează copiii. Se întâmpla pe vremea când la conducerea instituției se afla Nicolae Bănicioiu. Și a fost un val foarte puternic de revolte, oamenii s-au arătat deranjați, motivând că o asemenea lege nu trebuie să existe! Și astfel, măsura ce ar fi trebuit luată nu a mai fost aprobată”, ne-a explicat Cristina Schipor.Pe de altă parte, întrebarea este de ce ne alegem modele de genul Olivia Steer, în condițiile în care ea nu este nici medic, și nici nu are vreo specializare în ale vaccinurilor.„Marea problemă la noi este faptul că opinia publică ar trebui să ia în con-siderare doar ce spune un specialist în domeniu, să conștientizeze faptul că nu oricine lansează o idee este și avizat în domeniul respectiv, astfel încât ce spune să fie luat de bun. Dar iată că acest lucru nu prea se întâmplă. Iar doamna aceasta (n.r. - Olivia Steer) a fost în media, și cei din presă știu cum să abordeze o problemă ca să atragă de partea lor susținători, ceea ce s-a și întâmplat în cazul de față. Este libertatea ei să aibă convigeri și să le exprime public, așa cum ea însăși a declarat la un post TV, dar, atâta timp cât opinia ei a fost împărtășită de atât de multă lume, lucrurile se schimbă și avem o problemă. Noi am tot spus că până acum nu s-au declanșat boli precum rubeola sau rujeola pentru că populația a fost suținută de cei care au fost vaccinați, protejată de așa numitul efect de protecție de grup, dar și aceștia sunt din ce în ce mai puțini, și va fi rău, vor fi epidemii din ce în ce mai multe”, avertizează Cristina Schipor.