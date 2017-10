Contactul sexual favorizează transmiterea herpesului genital

Herpesul genital este o afecțiune produsă de un virus numit primoinfecție, ce pătrunde în organism prin mucoasa genitală. Este o afecțiune frecventă care afectează în aceeași măsură femeile și bărbații. Cei mai mulți se molipsesc de herpes genital prin contact sexual. Senzația de roșeață, mâncărime, furnicături în zona genitală sau scărpinături, acestea sunt principalele simptome dureroase și inconfortabile. Este o infecție cauzată de virusul simplex. „Herpesul genital este o localizare frecventă, care necesită diferențierea de tumoarea de natură sifilitică primară. Apare ca o placă erozivă cu roșeață în formă de pete la periferie. Suprafața este acoperită de o secreție cenușiu-gălbuie” ne explică Aurelia Popescu, medic specialist medicină generală. Herpesul este o afecțiune produsă de un virus care poate pătrunde în organism pe cale orală, respiratorie, mucoasă, genitală, piele, conjunctivă. Simptome Simptomele herpesului genital variază și pot include bășici sau răni în zona genitală, furnicături, dureri, scurgeri sau arsuri în timpul urinării. Odată ce persoana este infectată, virusul inactiv se află între nervii care stau la baza șirei spinării. Virusul trece prin căile nervoase spre suprafața pielii și poate izbucni. Poate apărea în zona anusului, pe fese, coapse, penis, scrot, vagin și/sau vulvă. După ce te-ai infectat cu virusul herpesului genital este posibil ca simptomele să nu apară într-o zi sau într-o săptămână. Pot trece luni, chiar și ani până observi ceva. Din cauza aceasta este greu de știut când virusul a pătruns în corp. Oricine a avut sau are contact sexual este predispus la infecție. Factorii care transformă virusul pasiv în activ variază și nu pot fi evitați. Transmiterea de la bărbat la femeie este mai frecventă decât de la femeie la bărbat. Potrivit specialistului, „La bărbați afecțiunea se poate localiza pe prepuț, teaca penisului, iar la femei pe labii, clitoris, perineu, vagin și colul uterin. Localizarea la nivelul uretrei determină usturimi severe la micțiune, ajungând până la retenția de urină. De asemenea, pot apărea scurgeri”. Uneori apar leziuni extragenitale pe coapse, fese ori inghinal. La cei care practică sexul anal, leziunile pot apărea la nivelul anusului sau rectului. Căldura și umezeala favorizează infectarea Factori predispozanți ai infecției cu virusul herpetic sunt rănirile, stresul emoțional și fizic, ciclul menstrual, traumele medicale, medicamentele steroide, relațiile sexuale și dieta alimentară neadecvată. „Virusul se poate lua atunci când celulele infectate ale purtătorului sunt în contact cu celule ale altei persoane într-un mediu în care găsim căldură și umezeală”, ne explică medicul. Orice persoană care are herpes genital poate cu ușurință să transmită virusul unei persoane sănătoase. Afecțiunea poate fi răspândită prin intermediul degetului, a vaginului, penisului, anusului. Herpesul genital este o infecție contagioasă transmisă, de obicei, prin contact sexual cu o persoană infectată care are leziuni ulcerative. Poate fi transmisă prin contact sexual oral sau anal. Afecțiunea poate fi transmisă nou-născuților la naștere, la trecerea prin canalul pelvian, de la mamă, care are infecția activă. Substanțe antivirale pentru tratarea herpesului genital Medicul va decide tratamentul episodic atunci când apar izbucnirile sau un alt tratament zilnic pentru a preveni aceste apariții. „Nu există niciun tratament care să ducă la vindecarea definitivă a herpesului”, a declarat Aurelia Popescu. Tratamentul se face cu substanțe antivirale. În timpul perioadelor de herpes activ este bine să urmezi câteva sfaturi pentru a grăbi vindecarea și a împiedica avansarea spre alte zone ale corpului. Păstrează zona infectată curată și uscată pentru a preveni apariția altor infecții. Trebuie evitată atingerea zonelor infectate. Spală-te pe mâini imediat după ce ai atins leziunea. Evită contactul sexual din momentul în care prezinți primele simptome până la vindecarea completă a herpesului genital. Tratamentul infecției herpetice are ca scop limitarea erupției, reducerea fenomenelor inflamatorii și a durerii, prevenirea infecției secundare, combaterea recidivelor și ameliorarea pronosticului.