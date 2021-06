Consumul exagerat de dulciuri vă expune la un risc crescut de carii

„Trebuie să îi ajutăm pe oameni să facă alegeri mai sănătoase în privinţa produselor pe bază de zahăr, luând măsuri pentru asigurarea unor alternative cu conţinut mai scăzut în zaharuri adăugate, care să fie disponibile în şcoli, magazine şi la locul de muncă”, au subliniat aceştia.





Totodată, cercetătorii au descoperit că persoanele care obţineau sub 5% din energia zilnică din alimente fără zaharuri adăugate artificial, regăsite în mod natural în sucuri, miere şi sirop, aveau şanse mult mai mari de a avea o dentitiţie sănătoasă, fără carii, până la sfârşitul vieţii. O legătură semnificativă între sănătatea dentară şi reducerea cantităţii de zahăr a fost observată în cazul persoanelor care consumau sub 5% din necesarul de calorii zilnice sub forma alimentelor bogate în zahăr - ceea ce înseamnă mai puţin de şapte linguriţe pe zi la femei şi peste opt linguriţe, la bărbaţi.





Persoanele care consumă prea multe dulciuri se expun unui risc crescut de carii, consideră experţii britanici. Oamenii se aşteaptă să îşi păstreze dentiţia până la o vârstă înaintată şi, având în vedere că efectele zahărului asupra dinţilor sunt de lungă durată, limitarea aportului de zahăr la mai puţin de 5% din caloriile zilnice reduce la minimum riscul de carii dentare de-a lungul vieţii, precizează medicii.