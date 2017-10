Consumul de murături ajută la păstrarea sănătăţii organismului

Consumul de murături ajută la păstrarea sănătății organismului

Ştire online publicată Vineri, 12 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Murăturile sunt folosite ca aperitive pe parcursul întregii ierni și sunt nelipsite din casele românilor. Sunt multe rețete și feluri de a prepara murăturile, dar fiecare versiune aduce anumite beneficii organismului în funcție de tipul de condimente folosite și de felul în care au fost puse murăturile - cu oțet sau prin fermentație. Murăturile trebuie folosite în orice dietă pentru că au foarte puține calorii și foarte puține grăsimi. Condimentele care se pun împreună cu murăturile sunt și ele foarte impor-tante. De exemplu, usturoiul, care se găsește din belșug, mai ales în borcanele cu castraveciori, are capacitatea de a ține sub control dezvoltarea bacteriilor în organism. Mărarul, o altă mirodenie care se folosește la murături, este bogat în flavonoizi care ajută foarte mult organismul. Semințele de muștar sunt cunoscute pentru rolul lor important în procesul digestiv, fiind de un real ajutor și la prevenirea Alzheimerului. Murăturile fermentate conțin anumite bacterii, care țin sub control microbii din intestine, prin formarea acidului lactic care diminuează colesterolul rău, îmbunătățește circulația și scade tensiunea arterială. Acidul lactic din murăturile fermentate ajută la digestie, la dezvoltarea bacteriilor benefice din intestine și îmbunătățește starea generală a diabeticilor. Multe murături sunt făcute cu oțet, cunoscut pentru faptul că mărește imunitatea organismului, calmează și vindecă anumite disfuncții digestive și distruge depozitele de calciu din încheieturi. Mai mult, oțetul ajută în cazul celor cu hipertensiune, la tratarea infecțiilor urinare, precum și la mineralizarea eficientă a oaselor, luptă cu infecțiile, cu bacteriile și cu fungii. Folosit împreună cu sarea, efectul antibacterian al oțetului se amplifică. Medicii spun că murăturile ar trebui evitate sau doar gustate dacă persoana suferă de afecțiuni digestive, pentru că sunt acide și pot da crize de gastrită sau pot acutiza ulcerele. Dat fiind conținutul ridicat de sare, un astfel de produs trebuie evitat și de persoanele care au hipertensiune arterială sau boli cardiovasculare. Potrivit medicilor, murăturile nu sunt recomandate persoanelor cu afecțiuni hepatice - ciroză cu ascită - sau insuficiență renală.