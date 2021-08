Consumul de citrice combate efectele poluării

Consumul regulat de vitamina C este condiţia de bază pentru a contracara efectele dăunătoare ale aerului poluat. Soluţia vine în urma unui studiu realizat pe un grup de pacienţi care sufereau de astm bronşic şi boli pulmonare în stare avansată.S-a constatat astfel că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina C sunt predispuse bolilor respiratorii dacă intră în contact cu poluarea din atmosferă. De asemenea, vitamina C este indispensabilă în procesul de regenerare a ţesuturilor, fiind un aliat de bază pentru întărirea sistemului imunitar. Principalele surse naturale de vitamina C sunt citricele, broccoli, ardeii, varza dar şi legumele cu frunze verzi.Poluarea atmosferică nu este singura sursă de boli respiratorii. Poluarea din interiorul încăperilor poate contribui, de asemenea, la apariţia alergiilor sau chiar a cancerului de plămâni, susţin specialiştii. Pe de altă parte, unul dintre cei mai întâlniţi factori de poluare a aerului ambiental este fumul de ţigară. Substanţele cancerigene emanate de o ţigară care se stinge sunt mult mai concentrate decât fumul expirat.