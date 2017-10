Consumul de apă - răceala şi gripa

Consumul de apă - răceala și gripa

Ştire online publicată Luni, 09 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cei mai mulți oameni răcesc mai grav sau mai puțin grav de câteva ori pe an. Acest lucru este valabil în cazul adulților, dar copiii prind, în medie, zece răceli pe parcursul unui an. Nasul înfundat, durerile în gât și de cap, tusea, febra sunt simptome comune, cărora nici nu le mai dăm importanță de multe ori. În schimb, cu siguranță nimănui nu îi face plăcere să fie răcit. Astfel, cel mai bun mod de a lupta cu răceala și gripa este prevenirea contactării virusului lor.Există o serie de metode în acest sens care sunt foarte mediatizate și foarte cunoscute, precum spălatul mâinilor, consumul de fructe și legume bogate în vitamine și așa mai departe, dar mulți uită de păstrarea echilibrului lichidelor din organism. Ei bine, consumul adecvat de apă nu numai că ajută la eliminarea substanțelor nocive și a toxinelor din organism, dar și întărește sistemul imunitar. Altfel spus, celulele afectate de virusul de răceală sau gripă au capacitatea de a-l elimina prin schimbul zilnic de fluide, dar, pentru ca acest lucru să se întâmple, este nevoie ca organismului să i se pună la dispoziție o cantitate optimă de apă curată și sănătoasă . În plus, tusea poate fi foarte ușor prevenită cu ajutorul cantității necesare de apă consumată de un om. Acest lucru se întâmplă deoarece mucusul format în plămâni și pe trahee își păstrează fluiditatea normal, fără să îți provoace tusea.O altă problemă care apare când vine vorba de consumul deîn relație cu răceala și gripa este grija pe care trebuie să o acorzi faptului că ai șanse reale de a lua respectivul virus tocmai din apa pe care o consumi. Cu atât mai mult în sezoanele specifice acestor afecțiuni, microbii responsabili cu răcelile se găsesc peste tot și, de ce nu, și în apa care curge la robinetele din casa ta. Așadar, consumul de apă are o foarte mare putere de a te ajuta în lupta cu răceala și gripa, dar ai grijă, să nu produci exact efectul contrar. Ținând cont că primăvara, moment propice pentru răceli și gripe, a început, nu mai aștepta și comandă acum unul dintre sistemele noastre de filtrare a apei. Asigură sănătatea ta și a familiei tale. Mai multe detalii găsiți pe site-ul bewater.ro.