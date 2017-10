Consultaţii medicale gratuite, la reumatolog

Consultații medicale gratuite, la reumatolog

Vă supără încheieturile, aveți dureri de mijloc și suspectați o afecțiune reumatologică? Specialiștii vă sfătuiesc să mergeți la un consult cât mai devreme, înainte ca afecțiunea să înainteze și să fie mai greu de tratat! Centrul Multifuncțional Flora din stațiunea Mamaia desfășoară Campania pentru Investigarea unui Sindrom Reumatoid, în perioada 23 aprilie - 23 mai. Pacienții asigurați la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate se pot înscrie în programul de evaluare, prezentând o recomandare de la medicul de familie, pentru un consult reumatologic.Evaluarea medicală constă în realizarea unui examen clinic general (testarea glicemiei, efectuarea unei EKG, măsurarea tensiunii arteriale), urmată de efectuarea unui set de analize medicale: h-emo-leucogramă, VSH, fibrinogen, proteina C reactivă, factor reumatoid, acid uric și creatinină. După eliberarea rezultatelor, pacienții vor fi consultații de medicul reumatolog, care va stabili o posibilă schemă de tratament sau alte proceduri medicale care se impun.Se impune menționat că bolile reumatice sunt ușor de diagnosticat, însă greu de tratat, dacă sunt depistate într-un stadiu avansat. Medicii reumatologi atrag atenția că în lipsa unui tratament administrat la timp, bolnavii riscă să le fie distruse complet articulațiile, de afecțiunile reumatice, iar deformările produse sunt definitive! Mai mult, de la an la an, tot mai multe persoane suferă de astfel de afecțiuni, dar le ignoră simptomele sau le pun pe seama altor boli.Mai multe informații puteți obține la numerele de telefon: 0341/911.000, 0744/URGENT, 0754/227.060, 0769/077.077.