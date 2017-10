Consultaţii gratuite la neurolog şi reumatolog

1

adresare către neurolog

Bună ziua. Am nevoie de o consultație a medicului neurolog. Dureri de cap în zona cefei începînd cu luna 11.2013, tratamente în zadar, după care am urmat tomagrafia compiuterizată cerebrală cu concluzia: Aspect cerebro-ventricular fără de modificări patologice. Semne CT mai caracteristice pentru fibroame subcutane calcefiate în regiunea occipitală drapta și temporală stînga.Anomalia Kimmerle unilaterală: inel osos incomplet pe dreapta.Am urmat tratamente dar în zadar am dureri foarte dese. mersi