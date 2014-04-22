Consultaţii GRATUITE la medicul reumatolog, la un centru medical din Constanţa

Vă supără durerile de mijloc sau încheieturile şi suspectaţi o afecţiune reumatologică? Sfatul specialiştilor este să mergeţi la un consult cât mai devreme, înainte ca afecţiunea să înainteze şi să fie mai greu de tratat! De aceea, Centrul Multifuncţional Flora din staţiunea Mamaia demarează Campania pentru Investigarea unui Sindrom Reumatoid. Astfel, în perioada 23 aprilie - 23 mai, pacienţii asiguraţi la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, pot solicita o recomandare de la medicul de familie, pentru un consult reumatologic, cu care se pot înscrie în programul de evaluare.Evaluarea medicală constă în realizarea unui examen clinic general (testarea glicemiei, efectuarea unei EKG, măsurarea tensiunii arteriale), urmată de efectuarea unui set de analize medicale: hemoleucogramă, VSH, fibrinogen, proteina C reactivă, factor reumatoid, acid uric şi creatininp. După eliberarea rezultatelor, pacienţii vor fi consultaţii de medicul reumatolog, care va stabili o posibilă schemă de tratament sau alte proceduri medicale care se impun.Mai multe informaţii puteţi obţine la numerele de telefon: 0341/911.000, 0744/URGENT, 0754/227.060, 0769/077.077