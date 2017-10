Consultaţii gratuite la ce specialist aveţi nevoie, în Constanţa

1

comportamentul copilului

As avea nevoie de un sfat,la cine /sau la ce specialist as putea apela:baiatul are 10 ani si nu ne mai intelegem deloc;orice i-as spune sau i-as cere sa faca imi raspunde "nu vreau".Am discutat cu el de mai multe ori ,insa in zadar(nu vrea nici sa asculte ce am de spus, ca sa nu mai spun sa faca temele,sa invete sau sa participe la treburile casnice;ba mai mult cand se enerveaza strica ce lucruri are la indemana).va multumesc anticipat si as dori sa primesc un raspuns,va rog mult.