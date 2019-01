Constatările unui brazilian despre România: ''Românii preferă să menţina mai degrabă podelele curate decât plamânii''

Constatările unui brazilian despre România: ''Românii preferă să mențina mai degrabă podelele curate decât plamânii''







1. Din afara României, Dracula este un vampir;



2. Același bărbat, Vlad Țepeș, este un erou național;



3. În timp ce vampirii beau vin, adevăratul lucru roșu pe care l-am băut cu drag a fost vișinata.



4. O altă băutură diavolească este țuica, ungurii o numesc pălincă, dar este același lucru;



5. Cei mai mulți moldoveni, munteni și alții nu au nicio idee de ce se întâmplă cu ungurii din Ardeal;



6. Românii fumează o cantitate absurdă de țigări. Fumează acasă, în restaurante și chiar și în mall-uri.



7. Românii își scot tot timpul încălțările înainte de a intra în casă;



8. Cred că românii preferă să mențina mai degrabă podelele curate decât plamânii;



9. Călătoriile din România sunt cele mai frumoase amintiri din viața mea: râuri, canioane, dealuri, munți – românii le au pe toate;



10. Drumurile din România sunt într-o condiție destul de bună, însă au un număr absurd de curbe;



11. De asemenea, când vrei să faci pipi – nu îți face probleme! Sunt atât de multe case pe marginea drumurilor încât va fi mai ușor să ajungi într-o baie decât într-un tufiș;



12. Maramureș este o zonă foarte veselă; oameni veseli, costume vesele, culori vesele… chiar și un cimitir vesel;



13. Singurii care nu sunt veseli în Maramures sunt câinii ciobanești. Nu sunt deloc fericiti. Nu plac pe nimeni. Fugi cât de tare potți cand vezi vreunul.



14. Vegetarian fiind, pot spune sigur ca românii IUBESC carnea;



15. Sarmale, tocănița, slănina, cârnați – aveți de toate, iubitori de carne;



16. Taxi-urile în Romania sunt ridicol de ieftine;



17. O altă modalitate ușoara de a călatori este cu autostopul. Românii o fac foarte des și returnează favorul;



18. Românii iubesc să meargă la schi;



19. Am avut nevoie de trei zile pentru a învăța să schiez. Schiatul nu este pentru brazilieni sau locuitorii țărilor tropicale;



20. Însă odată ce ai invățat te vei indragosti de acest sport. Așa mi s-a deschis o nouă ușă către partea mea preferata a României: MUNȚII;



21. România are cele mai frumoase priveliști pe care le-am vâzut până acum în viața mea. Toate dintre ele sunt din vârful munților;



22. Munții din România au cărări frumoase pentru excursioniști, cabane pentru călători pentru a se caza peste noapte și locuri pentru cei mai îndrăzneți pentru a pune corturile;



23. O călătorie în România este absurd de ieftină;



24. Ceea ce este și mai interesant este faptul că, de cele mai multe ori, românii supraestimeaza locuri simple precum Mamaia sau Mănăstirile din Bucovina și subestimeaza locuri minunate (ca exemplu – Bucureștiul);



25. București este un oras minunat. Bineînțeles că nu are o arhitectură precum cele din Budapesta, Cracovia sau alte orașe din Europa de Est, însă are muzee, parcuri și viață de noapte – ceea ce puține orașe au;



26. Limba română este frumoasă. Sună frumos și este ușor pentru brazilieni să o învețe;



27. Poți spune „Mi-e foame”, „mi-e sete”, „mi-e somn”, dar nu poți spune „mi-e oboseală”;



28. Românii vorbesc cu umerii. Observați-i! Când cineva spune „păi, nu știu…”;



29. Urmați același exercitiu de mai sus și fiți atenți la gurile lor și la bărbie;



30. Ungurii nu vor recunoaște asta niciodată, dar au accent românesc. Modul de a spune „Nu știu” este același lucru cu a spune „Nem tudom”;



31. Modul meu preferat de a îmi exersa limba româna era cu șoferii care ma luau cu autostopul;



32. De multe ori mă întrebau ce dracu fac într-o astfel de țară dacă sunt brazilian;



33. Acești șoferi nu știau că sistemul de sănătate românesc este incredibil, că aici există o rată mai mica de omor decât în Norvegia și că este țara cu cea mai rapidă creștere a economiei din țările est-europene;



34. În general, românii se plâng de România. Ei găsesc tot timpul de ce să se plângă: politica, economia, societatea…



35. Această gândire a lor este complet greșită;



36. România are toate cele patru anotimpuri, cu două avantaje imense, spre deosebire de țările nordice: iarna există soare. Vara nu este înnorat;



37. România are o faună superba: vezi des căprioare, caprele negre sunt văzute ocazional, iar urșii și lupii sunt invizibili;



38. Românii sunt latini în vorbire, însă nu sunt latini în sânge;



39. Când intri într-un birou, trebuie să dai mâna cu bărbații și doar să faci cu mâna femeilor;



40. Cei mai mulți români de 18 ani au doar doua vise în minte: să se mute în Anglia sau să se mute în orice altă țară care nu este România;



În timp ce românii visează sa plece, eu visez că mă voi reîntoarce cândva.







