Constănţenii vor scăpa de operaţiile dureroase

Constănțenii vor scăpa de operațiile dureroase

După modernizarea secției de chirurgie 2, în care medicii au operat deja primii pacienți bolnavi de cancer, Spitalul Județean Constanța intră într-o nouă etapă de reabilitare și modernizare. Astfel, bolnavii vor putea beneficia de operații moderne pentru care erau nevoiți să se interneze la spitalele din București.După ce au fost inaugurate secția de chirurgie 2 și centrul de onco-pediatrie, Spitalul Județean Con-stanța va intra în reabilitare pentru alte două compartimente: secția de chirurgie generală și cea de gas-troenterologie. Medicii spun că, odată cu modernizarea celor două secții, bolnavii nu vor mai avea motive să plece la București pentru operații.„După cum știți, au fost inaugurate cele două compartimente de chirurgie 2 și de onco-pediatrie, secții care și-au început deja activitatea.Pe de o parte, la centrul de oncologie au venit primii copii pentru a beneficia de tratament, iar pe de alta, la secția de chirurgie, am operat în premieră la Constanța, prin procedura laparoscopică. Mai exact, am pus o plasă specială pe intestinele unui bolnav care va pleca acasă în două zile. Săptămâna viitoare vom monta un aparat de sigilare vasculară pe care îl vom folosi pentru operații complexe cum ar fi rezecția de ficat sau operații pe colon”, a declarat dr. Mihnea Avram, directorul medical al Spitalului Județean Constanța. Pacientul operat este un constănțean care se luptă cu boala de câțiva ani și care se bucură că a scăpat de probleme. „Nu mă așteptam să-mi fie atât de bine după operație! Mă bucur că am ales să mă operez aici și că medicii au fost extraordinari. Condițiile nu se compară cu cele de acum câțiva ani, de aceea am și ales să rămân în spital la Constanța”, ne-a spus pacientul.Modernizarea continuă la gastroenterologie și chirurgie generalăPe 10 martie se va inaugura noua secție de cardiologie care a fost finalizată cu bani de la Ministerul Sănătății și Consiliul Județean Constanța, și care este dotată cu 16 posturi noi de terapie intensivă, adică 16 paturi cu monitoare, care deservesc cazurile de terapie intensivă coronariană. „Până în prezent, am avut doar 6 posturi cu dotări învechite, însă acum secția are totul nou, începând de la mobilier și până la aparatură. Investiția a fost de 5 milioane de lei. Este în curs de finalizare și blocul operator al chirurgiei generale cu 5 săli care vor fi moderne. Deocam-dată așteptăm să se încheie con-strucția, pentru că licitația pentru dotări s-a încheiat. Este foarte important de precizat că aici aveam nevoie de filtrele de climatizare care asigură filtrarea completă a microbilor din sala de operație. În plus, blocul operator va avea și o terapie intensivă cu 6 paturi noi care va degreva reanimarea generală a spitalului. Sperăm ca până în luna august să finalizăm și dotarea cu aparatură modernă a secției de gastroenterologie, unul dintre cele mai im-portante compartimente din spital. Plănuim să achiziționăm 5 turnuri noi de endoscopie digestivă pe care o vom putea utiliza atât pentru adulți, cât și pentru copii. Asta înseamnă că, dacă până acum foloseam endoscopia ca procedură de diagnosticare, odată cu modernizarea vom face și operații endoscopice în cazuri de ciroze, ulcere, varice hemoragice. Vom putea trece un pas mai departe și către endoscopia digestivă biliară, adică vom putea interveni pentru scoaterea pietrelor, sau pentru cancerele de colon. Precizez că aceste operații nu s-au realizat la Constanța până acum”, a completat medicul. În total, vor fi realizate investiții de 26 de milioane de lei, din care 10 direcționați către renovare și 16 milioane de lei pentru aparatură.