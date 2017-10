Constănţenii scapă de carii! Consultaţii gratuite la stomatolog

Constănțenii scapă de carii! Consultații gratuite la stomatolog

Până la sfârșitul acestui an, constănțenii pot beneficia de consultații și detartraje gratuite prin intermediul mai multor cabinete stomatologice implicate în cea mai mare campanie de sănătate orodentară. În acest sens, Biroul de programe de promovare a să-nătății și educație în sănătate din cadrul DSP Constanța a ales să se alăture acestei campanii în scopul de a modifica men-talitatea cu privire la igiena orală. Campania a luat startul, ieri, la City Park Mall, unde organizatorii le-au oferit constănțenilor periuțe și pastă de dinți, în schimbul celor uzate. „Este știut că statisticile nu sunt foarte îmbucurătoare în cazul igienei orale, doar dacă ne gândim la consumul de pastă și de periuțe de dinți pe individ. Sigur că un înalt grad de educație poate să facă oamenii să înțeleagă că igiena orală este deosebit de importantă pentru sănătatea noastră. Mă refer aici nu doar la aspectul estetic, ci și la problemele de sănătate care pot apărea în urma igienei orale neadecvate. În acest sens, Direcția de Sănătate Constanța a dezvoltat pentru acest an școlar un opțional dedicat sănătății copiilor. Acesta este un opțional care poate fi ales de către cadrele didactice îm-preună cu părinții sau la solicitarea acestora și care se desfășoară conform unei curricule pentru a transmite informațiile medicale către copii”, precizează dr. Loti Popescu, coordonatorul programelor de sănătate din cadrul DSP Constanța. Pe de altă parte, unul dintre specialiștii constănțeni implicați în campanie susține că numărul pacienților care se îmbolnăvesc de cancer oral este în creștere. „Nerespectarea igienei orodentare poate duce la afecțiuni cardiace, digestive, renale, aces-tea având ca punct de pornire cavitatea orală. Bacteriile care se adună în cavitatea orală pleacă pe cale sangvină la inimă, la stomac sau la rinichi. Statisticile arată că peste 80% dintre pacienți au probleme foarte mari din cauza nerespectării igienei orale. La dentist, ca și la orice alt medic, trebuie să se ajungă cel puțin de două ori pe an pentru igienizare și tratarea afecțiunilor stomatologice. Mai mult decât atât, fumătorii, cei mai predispuși la cancer oral, trebuie să ajungă cel mai des la stomatolog, din cauza faptului că toată cavitatea orală are de suferit de pe urma acestui viciu”, explică dr. Cristina Sintea, medic stomatolog constănțean.