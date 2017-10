Constănţenii nu îşi verifică aluniţele. Ce pericole îi pasc

Constănțenii nu își verifică alunițele. Ce pericole îi pasc

Românii nu prea obișnuiesc să se ducă la medic decât atunci când îi doare ceva. Nouă din zece români nu au fost la un control dermatologic în ultimul an și asta deși mai mult de jumătate din ei știu că alunițele sunt un risc pentru sănătate.Potrivit unui studiu al Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, lansat în cadrul campaniei „Un viitor fără pată!”, românii neglijează acest aspect al sănătății lor. Ajunsă la cea de-a treia ediție, campania reprezintă un demers de educare și informare a publicului larg și în special al tinerilor, pentru prevenirea melanomului. Și în acest an, însă, demersul pornește pe fondului unui comportament îngrijorător al românilor față de expunerea la soare.Practic, nouă din zece români nu au fost la un control dermatologic în ultimul an, deși peste 50 la sută dintre aceștia sunt conștienți de faptul că alunițele pot reprezenta un pericol pentru sănătatea pielii. „Cu toate acestea, 81 la sută dintre tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani nu își verifică alunițele de pe corp, un procent ridicat, adică aproximativ 73 la sută, fiind înregistrat și pentru categoria de vârstă peste 30 de ani”, explică președintele FABCR, Cezar Irimia.Totodată, deși evoluția alunițelor este un semnal de alarmă, iar atunci când este vorba despre sănătatea pielii celor dragi majoritatea obișnuiesc să le explice pericolele expunerii necontrolate la soare și importanța folosirii cremei pentru protecție solară, românii, și în special tinerii, nu obișnuiesc să își protejeze pielea atunci când se expun mai mult timp la soare sau când practică sport în aer liber.„Datele oficiale privind incidența melanomului malign arată că, în lipsa unor programe ample și constante de educare și prevenție, atât în rândul tinerilor, cât și al adulților, incidența melanomului malign crește. Mai mult, chestionarul online privind comporta-mentul românilor atunci când se expun razelor solare și modalitatea prin care aceștia aleg să se protejeze și să își îngrijească pielea ne-a arătat o realitate îngrijorătoare. Și în acest an, ne dorim să readucem în atenția publicului importanța unei informări complete despre factorii de risc și metodele de prevenție ale melanomului malign”, a mai spus Irimia.În prezent, potrivit Skin Cancer Foundation, melanomul este cea mai comună formă de cancer pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 25 și 29 de ani și a doua cea mai comună formă de cancer pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 și 19 ani, metoda de prevenție indicată de medicii specialiști fiind controlul și analiza periodică a alunițelor cu ajutorul dermatoscopului.