Constănţenii, feriţi de reacţiile adverse ale vaccinului antigripal

Constănțenii, feriți de reacțiile adverse ale vaccinului antigripal

Deși situația vaccinului toxic ce a fost produs la Institutul Cantacuzino a creat haos printre pacienții vaccinați din întreaga țară, conducerea Direcției de Sănătate Publică Constanța susține că nu a fost înregistrat nici un caz care să prezinte efecte adverse după vaccinare. Motivul ar putea fi constituit și de faptul că dozele primite de la Ministerul Sănătății au avut proveniență străină. „Mai sunt aproximativ 1.000 de doze de vaccin antigripal la medicii de familie și la unitățile sanitare, însă din cei aproximativ 34.000 de constănțeni care au beneficiat de vaccinul antigripal în acest sezon, nu am înregistrat nici un caz care să prezinte efecte adverse după vaccinare. Oricum, ca în fiecare an, toate persoanele care beneficiază de vaccinare sunt sub monitorizare și de aceea nu sunt probleme”, a explicat dr. Mihaela Dinisov, director medical al Direcției de Sănătate Publică Constanța.