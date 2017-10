Constănţenii cu malformaţii şi cancer se operează peste hotare

1

intrebati de doctorul ferentz

Intrebati de doctorul Ferentz care e mai tot timpul in concediu(din ianuarie si pana acum a fost cel putin5 luni plecat).El este cel ce calculeaza dosarele (si pt cei ce au fost plecati la tratament pe banii proprii si aduc documente pt decontare la casa de sanatate).Sotul meu are dosar depus din luna ianuarie 2011 la Casa de sanatate.Este luna octombire ,iar dnul doctor nu este la serviciu ,nu are un inlocuitor si ti se spune "ASTEPTATI PANA CAND SE INTOARCE".Va dati seama cat timp se tergiveseaza un dosar ca sa plece de aici la Bucuresti , apoi alte comisii si la Bucuresti....iti iei adio de la bani sau de la viata."TRAIM IN ROMANIA SI ASTA NE OCUPA TOT TIMPUL"