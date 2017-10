Constănţenii cu hepatita C, pregătiţi de proteste

Constănțenii cu hepatita C, pregătiți de proteste

Pacienții cu hepatită se pregătesc de proteste în fața Guvernului, în scopul implementării urgente a noului tratament fără interferon.Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH-RO) le susține demersul. „Stimați pacienți, vă rugăm să veniți alături de noi în data de 18 mai. Nu ne dorim altceva decât să ne facem auzit strigătul de disperare. Demersul nostru este un strigăt de ajutor al celor afectați de hepatita C, pacienți care au nevoie de tratament inovator (fără interferon) urgent. Fiecare dintre noi poate schimba ceva, fiecare dintre noi poate cunoaște un pacient cu hepatita C care are nevoie de tratament azi, nu mâine. Dacă sunteți printre acei oameni care s-au săturat să aștepte ca ceva să se schimbe, vă așteptăm ca în data de 18 mai, alături de APAH-RO și fiecare voluntar care susține protestul nostru, de la ora 10.00, în fața Guvernului României. Pentru pacienții din Constanța vom pune la dispoziție un autobuz de 40 de locuri, cu plecare de la ora 6, luni dimineață. Înscrierile se pot face la numărul de telefon 0730.264641”, a precizat Marinela Debu, președinte APAH-RO.