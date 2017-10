Constănţenii bolnavi de hepatită, susţinuţi de Fundaţia Baylor

Constănțenii bolnavi de hepatită, susținuți de Fundația Baylor

Ca urmare a statisticilor îngrijorătoare cu privire la existența unui număr tot mai mare de cazuri de hepatita B și C în România, Fundația Baylor Marea Neagră împreună cu Fundația AbbVie din Statele Unite ale Americii au pus bazele unui proiect de testare și îngrijire pe termen lung pentru hepatite.Cunoscută pentru activitatea sa în domeniul bolilor infecțioase și mai ales în domeniul infecției cu HIV, datorită parteneriatului susținut cu Spitalul de Boli Infecțioase Constanța de peste zece ani, Fundația Baylor a lansat proiectul „Avem grijă ca viața să meargă mai departe”.Proiectul are în vedere susținerea pe termen lung a pa-cienților și familiilor acestora. Provocările cu care se confruntă aceștia sunt multiple, nevoile lor fiind legate de adaptarea la diagnostic, transformarea stilului de viață, precum și de îmbunătățirea sănătății mentale.Preocupările echipei Baylor vor fi legate de identificarea nevoilor pacienților cu hepatită B și C, stabilirea parteneriatelor cu comunitatea, identificarea cazurilor noi și suportul pe termen lung al pacienților și familiilor acestora.„Ne propunem să dăm pacienților cu hepatită virală B și C, precum și familiilor acestora, puterea și curajul de a se descurca în sistemul medical, de a face față schimbărilor din viața lor și de a demonstra că, în ciuda bolii cro-nice cu care se confruntă, cineva îi încurajează să își ducă viața mai departe și îi susține să își păstreze o viață de calitate”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, director executiv al Fundației Baylor.