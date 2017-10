Constănţenii bolnavi de cancer ar putea face radioterapie gratuit

Constănțenii bolnavi de cancer ar putea face radioterapie gratuit

La începutul acestui an, conducerea Spitalului Județean Constanța a purtat o serie de discuții cu câțiva parteneri medicali din Turcia, în vederea înființării unui centru specializat în radioterapie oncologică. Pe plan local, Spitalul Județean Constanța va fi susținut și de centrul Medical Euromedic, despre care conducerea unității sanitare susține că are unul dintre cele mai mari fonduri de investiții în sănătate din lume.„Implicat în acest proiect va fi și Euromedic, centru medical care se va ocupa de achiziția aparaturii medicale și de dotarea centrului.Parteneriatul este public-privat și va fi gata în maxim un an de la semnarea actelor. În centru va exista și aparatură de brahiterapie și radioterapie și va fi desfășurat pe 150 de mp.Cel mai important aspect al acestui proiect este că pacienții vor putea beneficia gratuit de radioterapie dacă vin cu bilet de trimitere de la medicul specialist.Mai mult decât atât, pentru ca tratamentele să poată fi realizate în condiții optime, centrul va deține și aparatură de cercetare genetică. Ne dorim ca acesta să fie cel mai modern centru regional de radiologie”, a precizat managerul Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățână.