Constănţenii au fost mai cumpătaţi, anul acesta, de Crăciun

Constănțenii au fost mai cumpătați, anul acesta, de Crăciun

Peste o mie de persoane au călcat pragul Unității de Primire Urgențea Spitalului Județean Constanța, în perioada sărbătorii de Crăciun.Cu toate acestea, conducerea unității sanitare susținecă anul acesta a fost unul mult mai liniștit pentru cadrele medicale.Mâncarea tradițională de Crăciun, vinul, țuica, cozonacii și celelalte preparate specifice sărbătorilor de iarnă au făcut mai puține „victime” ca în anii anteriori. Cel puțin asta am aflat de la reprezentanții spitalului de urgență constănțean.„Nu s-au înregistrat creșteri semnificative ale pacienților veniți la Spitalul Județean. Putem spune că, de data aceasta, constănțenii au fost mai ponderați și nu prea au făcut excese de mâncare sau băutură“, a declarat dr. Cătălin Grasa, director medical la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Constanța.„Față de un week-end normal, s-au înregistrat cu doar 10 - 15 la sută mai multe cazuri care au necesitat îngrijire medicală la Spitalul de Urgență“, a mai spus doctorul.Peste 200 de persoane și-au petrecut sărbătorile în spitalDin datele colectate de reprezen-tanții unității medicale, în cinci zile, între 23 și 27 decembrie, 1.311 constănțeni au ajuns la spital cu probleme medicale. Dintre aceștia, 908 au fost adulți, iar 403 copii.Dr. Cătălin Grasa a mai spus că 235 de bolnavi au avut nevoie de internarea în spital, printre care 169 de adulți și 66 de copii.„Am avut 76 de pacienți in-ternați în secția de Urgențe Medicale, 31 la Chirurgie și 22 la Resuscitare. Cinci adulți au fost aduși la spital în stare gravă și au fost internați la Terapie Intensivă”, a precizat medicul. De asemenea, 40 de femei au ajuns să își petreacă sărbătorile pe patul de spital, în secția de Obstetrică-Ginecologie.În loc să îl aștepte acasă pe Moș Crăciun în sânul familiei, 60 de copii au avut ghinionul de a rămâne în spital cu diverse afecțiuni, în special cu infecții respiratorii. Totodată, șase micuți au fost internați la Chirurgie Pediatrică și 12 au fost trimiși direct la Terapie Intensivă.Mai multe ambulanțe și medici de CrăciunÎn ultimele 48 de ore, 655 de constănțeni au solicitat serviciile medicilor de pe ambulanță, după cum ne-a spus și Marian Beciu, medic coordonator al Serviciului Județean de Ambulanță Con-stanța. Cele mai multe apeluri au fost înre-gistrate pentru probleme abdomi-nale, etilism, colici biliare, bolnavi cronici, accidente minore sau nașteri. În perioada sărbă-torilor de iarnă, SJA Constanța a suplimentat numărul ambulanțelor și al cadrelor medicale. „Au fost mai puține solicitări decât în 2010, dar anul acesta am avut resurse suficiente și am supli-mentat numărul ambulanțelor și al cadrelor medicale”, a declarat dr. Marian Beciu.Totodată, medicul spune că, față de o perioadă obișnuită din an, de Crăciun s-au înregistrat cu 40 la sută mai multe apeluri.