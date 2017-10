Constănţencele, interesate de măririle de sâni şi rejuvenarea vaginală

Prețul înfrumusețării

Constănțencele, interesate de măririle de sâni și rejuvenarea vaginală

Un trend ascendent este reprezentat de tratamentele laser, care, în ultima vreme, a tot luat amploare, în mod special datorită rezultatelor bune, dar și timpului relativ scurt de recuperare (3-4 zile). Mai mult decât atât, laserul are o mulțime de aplicații, dar cele mai frecvente fac referire la peelingul laser fracționat, tratamentul vari-celor cu laser, iar una dintre cele mai la modă intervenții laser în America a ajuns acum și la noi în Constanța. Aceasta se referă la rejuvenarea vaginală, împre-ună cu tratamentul incontinenței urinare.„Acesta este un tratament ce revoluționează piața, chiar dacă unii preferă să nu prea vorbească despre el”, ne-a declarat dr. Bogdan Caraban.Procedura nu poate fi efectuată, însă, în spitalele de stat. Chirurgia plastică este un moft și cine și-o permite trebuie s-o facă într-o clinică privată.„Deja am avut multe paciente cu această problemă, iar acum suntem într-o campanie de promovarea a acestei proceduri, întrucât multe femei au această problemă, dar puține vorbesc despre ea. Eu consider că o femeie trebuie să fie femeie oriunde și oricând, iar treaba cu incontinența nu este o rușine pentru nimeni și trebuie să ne ocupăm de ele. Avantajul este că acum putem folosi energia laser, iar pacienta își revine foarte repede”, a subliniat dr. Caraban.În ce constă această procedură? Practic, se introduce un dispozitiv special care eliberează energie laser ce remodelează pereții vaginului.Procedura durează 15 minute, nu necesită anes-tezie, iar pacienta își poate relua toate activitățile zilnice rapid. În ceea ce privește liposucția laser, aceasta se face din anul 2008, iar femeile sunt foarte receptive la acest nou concept.„Cu laserul eliminăm unul dintre riscurile durerii postoperatorii. Noi topim grăsimea și totul este uniform, vechile pro-ceduri mai lăsau în urmă denivelări. Acum, laserul remodelează și pielea, iar cel puțin 90% dintre paciente nu mai au nevoie de abdominoplastie”, a precizat specialistul.Desigur, nici prețurile nu sunt de neglijat. Spre exemplu, o lipoaspirație costă între 1.000 și 2.500 de euro, iar în cazul rejuvenării, este nevoie de 600 - 800 de euro pe ședință, fiind nevoie de două ședințe.