Constănţean salvat de chirurgi după ce i s-a rupt inima!

Premieră la malul mării

Constănțean salvat de chirurgi după ce i s-a rupt inima!

Medicii din cadrul Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Județean Constanța i-au acordat a doua șansă la viață unui pacient ce a suferit o complicație din care rar se supraviețuiește: i s-a rupt inima!Constănțeanul de 51 de ani, Sorin Buzduceanu, a fost adus cu o ambulanță la spital, la începutul săptămânii trecute, după ce a suferit un infarct miocardic acut. În momentul în care a fost consultat în spital s-a descoperit că suferise și o complicație, și anume ruptură de miocard, iar sângele se scurgea în afara inimii.Ruptura de miocard ucide în câteva minuteIar în astfel de situații, șansele de supraviețuire sunt sub 20%, a explicat dr. Marius Militaru, medic-șef al Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară: „Cazuri de ruptură de sept ventricular am mai văzut, între cele două părți ale inimii. Dar în acest caz ruptura a fost în afara inimii, iar sângele a ajuns în pericard, cămașa care învelește cordul, iar pacientul risca să moară în câteva minute. La Spitalul de Urgență Floreasca din București nu am avut niciun caz care să ajungă să-l operăm, pentru că bolnavii mor în primele minute”.De aceea, s-a impus intervenirea chirurgicală în cel mai scurt timp. „Pacientul a avut noroc că a fost adus imediat de salvare la spital. Jos (n.r. în Urgență) i s-a spus că era aproape mort, pentru că asta se întâmplă de obicei: media de supraviețuire a celor cu ruptură de inimă este de opt ore. Mortalitatea este de 80% sau chiar mai mare: 20% mor în primele minute de la apariția complicației, iar 50 - 55% când ajung pe masa de operație. În acest caz, am luat decizia să-l ducem direct în sala de operație. Nu-i știam nici grupa de sânge, avea tensiune 4, nu mai era conștient și nimeni nu-i mai acorda nicio șansă. Avea șanse să se spună inclusiv că este un caz depășit chirurgical. Am decis să-i facem pe parcurs analizele, căci trebuia intervenit rapid. Având o colaborare bună cu Centrul de Transfuzii Sanguine, s-a putut interveni repede”, a continuat specialistul.Operația a durat patru oreIntervenția chirurgicală a fost extrem de dificilă, a durat mai bine de patru ore și a fost efectuată de o echipă formată din opt medici (chirurgi, cardiologi și anesteziști). „L-am pus pe pompă (n.r. inimă artificială care preia funcțiile cordului în timpul operației) și am reușit să coasem gaura din inimă punând niște petice. Totodată, i-am montat și un bypass, căci una dintre arterele principale era calcificată”, a descris medicul chirurg în ce a constatat operația.În ciuda șanselor minime de supraviețuire acordate, la 12 ore de la operație bolnavul a fost detubat, iar în prezent evoluția lui este bună. „Pacientul este bine, a început să se dea jos din pat, iar în câteva zile va fi acasă. Pentru viitor, cu restricțiile de rigoare, și anume să nu fumeze, să nu mănânce gras, poate duce o viață normală”, a mai declarat dr. Militaru.Rudele pacientului simt că s-a realizat un miracol, iar constănțeanul s-a născut a doua oară. „Îi mulțumim dr. Militaru și întregii echipe, au dat dovadă de profesionalism și au avut mâini de aur. Fratele meu simte acum că viața are un alt sens, iar acești medici i-au dat o nouă șansă la viață. De aceea îi sfătuiesc pe toți cei care au nevoie de o intervenție chirurgicală, să aibă curaj, pentru că avem și noi, la Constanța, adevărați profesioniști. În momentul în care a fost transportat la spital, patru medici au spus că nu mai are nicio șansă, dar nu a fost așa”, ne-a spus Laura Boboc, sora bolnavului.În două luni au fost 12 operații pe inimăÎn ultimele două luni, în Clinica de Chirurgie Cardiovasculară au fost realizate 12 operații pe cord, iar dr. Militaru a arătat că numărul lor va mai crește, întrucât există fondurile necesare. „Suntem incluși în programele naționale și în plus, am fost anunțați de Consiliul Județean Constanța că vom mai primi bani. Oricum, ca aparatură, clinica este peste București și chiar peste unele clinici din Germania”, a afirmat specialistul. El speră ca în cinci ani și în Dobrogea să se realizeze 1.000 de operații pe cord în fiecare an, cât este media în Europa de Vest. „La ora actuală, în România se realizează 3.000 de operații pe cord în toată țara. Cel mai puțin din Europa, ne-a depășit și Albania; acum cinci ani nu aveau chirurgie cardiacă, dar au realizat trei clinici dintr-un foc și acum operează mai mult decât românii”, a mai spus medicul.