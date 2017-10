Constănţean cu diabet zaharat, suspect de gripă nouă, transferat la Terapie Intensivă

Constănțean cu diabet zaharat, suspect de gripă nouă, transferat la Terapie Intensivă

Specialiștii Institutului Cantacu-zino au confirmat, ieri, încă o îmbolnăvire cu virusul gripal AH1N1 în județul Constanța. Potrivit dr. Mihaela Dinisov, director adjunct Direcția de Sănătate Publică (DSP) Constanța, este vorba de un bătrân de 80 de ani, care nu are legătură cu colectivitățile școlare. Acesta este al 46-lea caz confirmat cu gripă AH1N1 din județul nostru. Pe de altă parte, un alt constănțean, suspect de contaminare cu virusul gripal AH1N1, a fost transferat, ieri dimineață, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase în Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, după ce medicii au constatat o scădere a saturației de oxigen din sânge. „Este vorba de un pacient de 35 de ani, cu diabet zaharat și rinichi unic, care are o saturație de 85-90% oxigen în sânge când are mască, iar în lipsa ei, saturația scade. Starea lui este relativ bună, dar a fost transferat la noi pentru că la Spitalul de Boli Infecțioase nu au aparat de ventilație, în caz că va trebui conectat la un astfel de echipament”, a declarat dr. Dan Căpățână, managerul SCJU Constanța. Ministerul Sănătății a anunțat, ieri, printr-un comunicat de presă, că numărul bolnavilor cu AH1N1 din țara noastră a ajuns la 3.998. Dintre aceștia, 14 bolnavi, printre care și un constănțean, au decedat.