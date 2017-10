Constanţa şi dramele sale. Copii „uitaţi“ de părinţi pe patul de spital

Constanța și dramele sale. Copii „uitați“ de părinți pe patul de spital

În fiecare an, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă, Spitalul Județean Constanța devine „casă“ pentru copii de nici 3 ani, abandonați de părinți în spital din cauza sărăciei. Medicii le sunt mamă și tată și, pe lângă faptul că se ocupă de hrănirea lor, au grijă să fie spălați și îngrijiți.În această perioadă, pe secția de pediatrie a Spitalului Județean Constanța sunt internați zeci de copii cu afecțiuni mai mult sau mai puțin grave. Dacă pentru unii perioada de spitalizare nu sare de 5 zile, pentru alții, revederea părinților este un lux. Motivul este de-a dreptul revoltător, susțin chiar medicii, pentru că acești copii sunt „abandonați” pur și simplu de familiile care susțin că sunt prea sărace ca să îi poată crește.Astfel, peste 20 de copii cu vârste cuprinse între 3 luni și 3 ani sunt lăsați de părinți în grija medicilor, chiar atunci când au cea mai mare nevoie de familie. În acest fel, luna decembrie a fiecărui an nu le aduce cadouri și dragostea părintească, ci mai degrabă mila și grija unor străini.„Avem în mod constant câte 10-12 copii care sunt internați de părinți care pur și simplu nu mai vin după ei la externare. Așa ajungem ca, cel puțin în luna decembrie, să avem chiar și 20 de astfel de cazuri «uitate» în spital. A devenit un fenomen, deși noi avem o strânsă legătură și cu Direcția pentru Protecția Copilului care face toate eforturile pentru a-i găzdui în centre de permanență sau orfelinate. Problema este că toate aceste cazuri sociale sunt plătite din fondurile spitalului și că secția este supraaglomerată”, a precizat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța.Spitalul devine „creșă“Fiind un spital de urgență, Spitalul Județean Constanța are un rulaj foarte mare al pacienților, astfel că, durata de spitalizare trebuie să fie cât mai mică, în cazurile ușoare. Cât privește secția de pediatrie, care dispune de 90 de paturi, aglomerarea copiilor care și așa suferă este foarte riscantă.„În acest moment avem 10 copii cu statut de cazuri sociale, spitalizați pe o perioadă mai îndelungată pe motivul invocat de părinți că nu au lemne, nu au geamuri sau nu au ce să le dea să mănânce. Sunt copii de câteva luni care «fac naveta» între spital și casă. Nu e bine nici pentru ei, fiindcă petrec prea mult pe un pat de spital, dar nici pentru spital, pentru că se aglomerează foarte tare secția și cresc foarte mult costurile pe spitalizare. Sunt copii care au fost internați în repetate rânduri la pediatrie, iar părinții spun că sunt bolnavi când vin să îi aducă.De obicei sunt aduși noaptea pentru ca noi să nu îi putem trimite înapoi acasă. Pe paturile de spital este un rulaj foarte mare, iar durata maximă de spitalizare nu depășește 4 zile. De altfel, dintre părinții acestor copii, majoritatea recunosc că îi aduc la spital pentru a fi îngrijiți, hrăniți”, a completat dr. Cristina Maria Mihai, șefa secției de pediatrie a Spitalului Județean Constanța.Pe lângă aceștia, spitalul mai adăpostește și patru adulți, oameni ai străzii, care ajung la spital cu degerături și hipotermie.„Odată cu acești copii, spitalul are grijă și de adulții care nu au familie, nu au casă și masă. În fiecare an, în luna decembrie, ajungem să avem în UPU și câte 40 de astfel de cazuri sociale”, a precizat Dănuț Căpățână, managerul instituției.