Constanţa rămâne fără doctori!

Constanța rămâne fără doctori!

Numărul medicilor români care aleg să muncească în străinătate crește de la un an la altul. Statistica realizată de Colegiul Medicilor din România arată că, în 2010, au solicitat certificate profesionale (necesare pentru a lucra în unitățile sanitare din străinătate) 2.779 medici, atât specialiști, cât și medici de familie. În județul Constanța au fost eliberate 100 astfel de certificate, cele mai multe pentru medici de familie (43 de certificate), chirurgi (12 certificate) sau medici de terapie intensivă (4 certificate) etc. Aceștia intenționează să lucreze în Anglia (36 de medici), Franța (12 medici) sau Germania (8 medici). În acest timp, posturile din spita-lele constănțene rămân vacante. Spitalul Municipal Mangalia are ne-voie de doi medici de terapie inten-sivă; posturile au fost deblocate în toamna anului trecut, a fost organizat și un concurs, dar nu s-a prezentat nimeni. „Suntem la concurență cu fir-mele de recrutare pentru străinătate și cu firmele farmaceutice. Vom mai scoate posturile la concurs, căci avem nevoie de medici”, a declarat dr. Liviu Mocanu, managerul spitalului, pentru „Cuget Liber”.