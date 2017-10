Constanţa pedalează, sâmbătă, pentru sănătate

2

respiram aer curat sau noxe ?

am bicicleta si mi-ar fi placut sa ma alutur evenimentului care incurajeaza miscarea si sanatatea, dar in conditiile in care vor fi alaturi parteneri care imi imprastie noxe de la esapamentul motocicletelor si scuterelor, prefer sa pedalez sambata in alta parte. De preferat era sa organizati doua evenimente separate. Cei cu noxe si stat bine-mersi cu fundul in sa intr-o categorie, cei care fac cu adevarat miscare, la cealalta categorie! HALAL INITIATIVA !