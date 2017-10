Constanţa, gazda celui mai important congres de endocrinologie

Constanța, gazda celui mai important congres de endocrinologie

Asociația de Endocrinologie Clinică din România (AECR) va organiza, în perioada 2-5 septembrie, Congresul al X-lea al AECR care se va desfășura cu sprijinul Universității „Ovidius” din Constanța. Lucrările Congresului se vor desfășura în Campusul Universitar - Corpul B, etaj 1- al Universității.În cadrul evenimentului, specialiștii vor aborda teme medicale precum hormonul de creștere, boli asociate patologiei endocrine, tratamente alternative, iar specialiștii vor prezenta cazuri clinice.La eveniment va participa medicul constănțean Eduard Circo, medic primar endocrinolog în cadrul Spitalului Județean Constanța, președintele Comitetului local de organizare a Congresului, membru al asociației.„Entuziasmul inițial s-a menținut de-a lungul timpului și, în fiecare an, Congresul Asociației de Endocrinologie Clinică a reunit endocrinologi de marcă din România și din străinătate, bucurându-se de un interes deosebit în special în rândul tinerilor. Un bilanț al acestor zece ani este plin de realizări, an de an au fost organizate congrese de înaltă ținută științifică, care au reunit mulți endocrinologi din România într-o atmosferă de prietenie, colaborare, colegialitate”, a precizat medicul Eduard Circo.