Constanţa are donatori de sânge, dar nu are medici pentru ei

Constanța are donatori de sânge, dar nu are medici pentru ei

Interdicția guvernanților de a se mai face angajări în sistemul sanitar a dus unele unități sanitare într-o stare critică. Este cazul Centrului Regional de Transfuzii Constanța, care are 20 de angajați, adică mai puțin de o treime din cât prevede organigrama. „Ar trebui să fim 70 de angajați, în total. Ceea ce înseamnă opt medici, chimiști, biologi. În schimb, sunt 13 asistente medicale angajate, un singur medic și niciun chimist sau biolog. Ne mai ajută medicii de familie cu care am încheiat contracte de colaborare”, ne-a declarat dr. Alina Dobrotă, directorul centrului. Lipsa personalului se resimte în special în lunile când numărul donatorilor este în creștere, cum se întâmplă de la începutul acestui an. De asemenea, se resimte și lipsa unui șofer (postul este vacant de peste un an), căci cu greu se mai pot organiza colecte mobile în județ.