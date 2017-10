Condimentul minune care ajută la "repararea" creierului

Un ingredient prezent in curry aduce beneficii importante sanatatii cerebrale, putand fi de ajutor inclusiv in boala Alzheimer, potrivit unui studiu recent citat de Ziare.com.Un compus din turmeric, ingredient aflat in curry, poate imbunatati capacitatea creierului de a se "autorepara", informeaza BBC citand un studiu aparut in publicatia "Stem Cell Research and Therapy".Oamenii de stiinta de la Institutul de Neurostiinte si Medicina din Julich, Germania, au analizat efectele turmeronului, un compus din turmeric. In cadrul studiului, ei au administrat turmeron unor cobai, dupa care le-a scanat creierul.S-a observat ca anumite parti din creier, mai exact cele implicate in cresterea celulelor nervoase, prezentau o activitate mai intensa. Specialistii spun ca acest compus favorizeaza dezvoltarea celulelor cerebrale.