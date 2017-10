Condamnaţi la suferinţă! Suferă de o boală cumplită şi au nevoie de ajutor!

Condamnați la suferință! Suferă de o boală cumplită și au nevoie de ajutor!

Fibroza chistică (mucoviscidoza) este o boală genetică complexă, care afectează multe organe, în special plămânii și pancreasul. Pacienții, majoritatea copii, diagnosticați încă din primele luni de viață, fac frecvent infecții pulmonare grave, care duc la deteriorarea treptată și ireversibilă a plămânilor. În plus, la majoritatea pacienților afectați, pancreasul nu mai funcționează și nu mai produce enzimele necesare pentru digestia hranei. Nu există încă un tratament care să vindece această boală, tot ce se poate face este ameliorarea simptomelor pulmonare și a celor digestive, printr-un tratament complex și de lungă durată.Asociația de Fibroză Chistică din România luptă pentru obținerea drepturilor pentru acești bolnavi și popularizarea bolii în rândul medicilor și populației. Pentru îndeplinirea scopurilor sale, AFCR are nevoie de sprijin.„Noi am ales să fim alături de acești pacienți și să îi sprijinim atât moral cât și financiar. Vă invităm să participați la susținerea activității asociației care are ca membri pacienții cu fibroză chistică și familiile acestora, fie redirecționând 2% din impozitul pe venitul global din anul 2014, fie făcând o sponsorizare. Veți contribui astfel la îmbunătățirea vieții acestor pacienți. Ultima zi de depunere a formularelor este 25 mai 2015!”, au precizat reprezentanții Asociației de Fibroză Chistică din România.