Concursuri de promovare la Spitalul Judeţean Constanţa

Concursuri de promovare la Spitalul Județean Constanța

Spitalul Județean de Urgență organizează un concurs de promovare pentru posturi de infirmiere și brancardieri. Posturile sunt valabile doar pentru salariații spitalului care au deja un contract de muncă permanent și au obținut calificativul FB (Foarte bine). În plus, angajații spitalului care vor să fie promovați pe aceste posturi trebuie să aibă cursuri de pregătire profesională pentru ocupația de infirmier. Concursul de promovare va consta în două probe: una scrisă și una practică, în secția unde se află postul vacant.Unitatea medicală are nevoie de trei infirmiere pentru clinica de obste-trică-ginecologie și două pentru clinica de hemodializă. Totodată, câte un post de infirmieră este disponibil și pentru fiecare dintre următoarele secții: chirurgie cardiovasculară, oftalmologie, chirurgie generală, neurochirurgie și unitatea de primiri urgențe. De asemenea, Spitalul Județean are nevoie de câte un brancardier la clinica de urologie, la clinica medicală I și la secția de chirurgie generală. Pentru unitatea de primiri urgențe sunt disponibile șapte posturi de brancardier.„Este vorba de promovări ale persoanelor care sunt deja angajate în cadrul spitalului, deoarece toate posturile sunt în continuare blocate. Din acest motiv, nu ne rămâne decât să reorganizăm personalul medical deja existent pentru a acoperi toate secțiile”, a declarat Onica Laurenția, șeful serviciului de resurse umane (RUNOS).Concursul se va desfășura peste două săptămâni, marți, 22 noiem-brie 2011 și va începe la ora 10.00 la sediul Spitalului Județean Clinic de Urgență Constanța. Dosarele de înscriere se depun la serviciul RUNOS, până vineri, 18 noiembrie, la ora 15.00.