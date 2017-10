CONCURS. Câştigă 1 VOUCHER de 150 de EURO la Silhouette!

CONCURS. Câștigă 1 VOUCHER de 150 de EURO la Silhouette!

Ştire online publicată Joi, 01 Noiembrie 2012.

îți oferă ocazia de a câștiga unul dintre cele 2 vouchere în valoare de 150 de euro, ce poate fi folosit pentru a beneficia de serviciile de înfrumusețare sau slăbire puse la dispoziție de centrul Silhouette În acest an se împlinesc 10 ani de succes Silhouette, devenit brand-ul cu cu cea mai importanta investiție tehnologică din Romania, conceput pentru a oferi clientelor și clienților tehnologia și produsele cele mai performante. Cele 5 centre Silhouette din țară (București, Constanța și Iași) oferă servicii personalizate pentru fiecare client și problemă în parte, produse cosmetice profesionale cu formule inovatoare, aparatură ultra-performantă, supraveghere medicală pe tot parcusrul terapiei și personal cu experiență, specializat în strainătate, făcând din Silhouette un leader de necontestat în domeniul frumuseții din România.1. Intră pe pagina de Facebook a Cuget Liber și dă-ne un LIKE. Click AICI (această etapă validează participarea la concurs). Dacă ești unul dintre utilizatorii care a dat deja LIKE la pagină, atunci ești ca și înscris.2. Lasă un comentariu la acest articol de pe site (nu pe Facebook) în care să ne spui. Strânge cât mai multe voturi la comentariul tău și poți fi unul dintre cei doi câștigători ai voucherului Silhouette în valoare de 150 de euro.Primii 2 concurenți ale căror comentarii vor primi cele mai multe voturi, vor intra în posesia unui voucher! Comentariile ce pot primi "raportat ca inadecvat" de la alți useri sau participanți rău intenționați vor rămâne valide până la finalul concursului. De asemenea, voturile negative• La postarea comentariului folosește NUMELE, PRENUMELE și o adresă de e-mail validă.• Like-ul de pe pagina de Facebook validează participarea ta la concurs, deci este obligatorie.• Nerespectarea integrală a etapelor de participare la concurs va duce la invalidarea comentariului.• Prin înscrierea la concurs, participantul sau reprezentantul legal al acestuia garantează că are vârsta minimă împlinită de 18 ani și că poate dovedi ulterior cu acte.• Folosirea unui limbaj trivial te va descalifica automat din concurs.