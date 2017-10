Complicaţiile la naştere ucid 50.000 de mame adolescente în fiecare an

Complicațiile la naștere ucid 50.000 de mame adolescente în fiecare an

La nivel global, aproximativ 50 de mii de tinere mame mor anual din cauza complicațiilor legate de sarcină și naștere, a anunțat organizația neguvernamentală britanică Save the Children, înaintea unei conferințe dedicate planificării familiale programate să se desfășoare în luna iulie la Londra. Într-un raport denumit „Cum salvează planificarea familială viețile copiilor”, organizația britanică subliniază și faptul că aproximativ un milion de bebeluși născuți de mămici adolescente mor în fiecare an înainte de a împlini un an.Potrivit raportului, în lume, una din cinci adolescente devine mamă înainte de a împlini 18 ani, iar riscul de a muri în timpul sarcinii sau la naștere este de cinci ori mai mare în cazul fetelor sub 15 ani în raport cu tinerele de 20 de ani.Organizația Save the Children încearcă să exercite presiune asupra liderilor mondiali pentru creșterea accesului la metodele de contracepție și pentru ca tinerele și femeile să dispună de dreptul când și câți copii să facă. În plus, organizația atrage atenția și asupra riscului comportat de nașterile frecvente, estimând că un interval de 36 de luni între două nașteri ar permite evitarea decesului a circa 1,8 milioane de copii sub cinci ani în fiecare an.