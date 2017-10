Compartiment dedicat mamei şi copilului, la Ministerul Sănătăţii

Compartiment dedicat mamei și copilului, la Ministerul Sănătății

Un compartiment dedicat mamei si copilului va functiona incepand din luna august in cadrul Ministerului Sanatatii, a anuntat luni ministrul de resort, Nicolae Banicioiu, informeaza Agerpres.Ministrul a subliniat faptul ca politicile de sanatate ce vizeaza mamele si nou-nascutii sunt o prioritate a mandatului sau la Ministerul Sanatatii. El a adaugat ca acest compartiment va monitoriza modul in care sunt distribuite fondurile in sistem.