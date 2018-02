Comisar european: 23.000 de români mor anual din cauza poluării

Ştire online publicată Joi, 22 Februarie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Comisarul european pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, care efectuează o vizită joi și vineri în România, a declarat la Ministerul Mediului, după întâlnirea cu ministrul Grațiela Gavrilescu că după unele estimări în România din cauza poluării aerului cu anumite particule au loc anual 23.000 de decese și este important să fie combătută această problemă.„După unele estimări, 23.000 de decese au loc anual în România din cauza poluării aerului cu anumite particule. Peste 1.800 de morți premature sunt atribuite poluării cu bioxid de azot. Aceste morți premature au loc în fiecare an și este important să lucrăm pentru a combate această problemă”, a afirmat oficialul european.Vella a amintit și că „România are niște situri excepționale naturale, care sunt valoroase nu doar pentru România, ci pentru Europa și lumea întreagă și de aceea trebuie protejate. Am invitat autoritățile din România să se consulte cu Comisia Europeană la fiecare pas pe care-l fac și când iau măsuri structurale în acest sens”.„România este țara care are Delta Dunării, care este Poarta naturală către Marea Neagră și există un interes foarte mare al cetățenilor în chestiunile de mediu. Potrivit studiilor pe care le-am făcut de curând, cetățenii României sunt foarte interesați de ce se întâmplă cu mediul înconjurător. Mă bucur că Planul Național de Management al Deșeurilor și de prevenire a poluării au foat adoptate de curând. Implementarea acestor planuri este foarte importantă”, a precizat comisarul european.Cetățenii României sunt interesați de problemele privind mediul, potrivit lui Karmenu Vella. „România dorește să facă o schimbare reală în domeniul gestionării deșeurilor și dorim să sprijinim în acest sens. Îndeplinirea acestor cerințe va permite României să acceseze fonduri europene în acest sens. Contez pe implementarea măsurilor necesare de către România în privința instalațiilor care afectează mediul. Calitatea aerului este o chestiune importantă care ne îngrijorează în toată Europa nu doar în România și Comisia acordă o mare importanță acestui subiect al calității aerului”, a spus acesta.Karmenu Vella a precizat că România a făcut pași importanți în materie de mediu.„În România, cetățenii sunt foarte interesați de ce se întâmplă în mediul înconjurător și mă bucur că Planul Național de Gestiune a Deșeurilor a fost aprobat anul trecut. Vom continua să lucrăm cu autoritățile române, România dorește să facă o schimbare reală în materie de gestionare a deșeurilor și dorim să sprijinim foarte mult autoritățile în acest sens”, a spus Vella.Comisarul european, responsabil pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella efectuează o vizită la București în zilele de 22 și 23 februarie.Oficialul de la Bruxelles are programate discuții cu Grațiela Gavrilescu - viceprim-ministru și ministrul Mediului, Ioan Deneș - ministrul Apelor și Pădurilor, Petre Daea - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și Rovana Plumb - ministrul Fondurilor Europene. Comisarul Karmenu Vella va participa la o reuniune cu primarii unor localități din țară pe tema inițiativei la nivel european „Săptămâna verde 2018”.Sursa: News.ro