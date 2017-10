Protest la Spitalul TBC Palazu Mare

„Comasarea este o tâmpenie rar întâlnită“

Medici, asistente și pacienți s-au strâns, ieri dimineață, în curtea Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare, într-un protest împotriva Ministerului Sănătății, care vrea să transforme unitatea în secție exterioară a altui spital. „Nu comasării!” au scandat aproape 100 de oamenii, conștienți că, dacă planurile ministerului vor fi puse în aplicare, vor duce la reduceri semnificative de paturi și personal. Măsura ar putea fi tragică pentru pacienți, în condițiile în care Constanța este al treilea județ din țară la incidența tuberculozei în rândul populației. Spitalul este performant „Vrem să atragem atenția autorităților de la centru, pentru a renunța la această idee”, ne-a declarat Erdin Borgazi, managerul spita-lului. Iar motive pentru a menține Spitalul TBC Palazu Mare ca unitate de sine stătătoare sunt numeroase, a adăugat el. „Nu suntem de acord, pentru că spitalul este performant, nu a acumulat datorii. Anul trecut, am fost singurul spital din județ pentru care nu a fost nevoie să fie plătite datoriile, în momentul preluării de către autoritățile județene. De asemenea, suntem singurul spital din județ care a reușit să acceseze un proiect din fonduri europene nerambursabile. Proiectul este în desfășurare și constă în amenajarea și dotarea ambulatoriului TBC de pe bd. Alexandru Lăpușneanu. Sunt și alte proiecte pe care vrem să le facem și, dacă ne pierdem personalitatea juridică, va fi destul de greu”, a declarat managerul. Totodată, reprezentantul spitalului a arătat că unitatea este dotată cu aparatură performantă. „Vorbesc de laborator, pe care suntem în curs să-l acredităm RENAR. Avem aparatură ce se mai regăsește doar în câteva centre din țară. Nu înțelegem comasarea, având în vedere că spitalul nu are probleme. Sunt spitale care trebuie comasate, dar nu credem că este vorba de unitatea noastră”, a mai afirmat Borgazi. Un alt motiv de mândrie este faptul că pacienții care ajung în această unitate nu sunt nevoiți să-și cumpere cele necesare. „Bolnavii nu și-au cumpărat nici măcar o seringă, așa cum se întâmplă în alte unități și chiar am fost apreciați pen-tru acest aspect”, a arătat managerul. Bolnavii vor avea de suferit Pacienții ar avea cel mai mult de suferit, au atras atenția cadrele medicale. „Comasările de spitale duc automat la reduceri de paturi și personal. Este clar, ne-am în-vățat de 20 de ani. Deja personalul este sub normativ, căci sunt 181 de angajați, dintr-o schemă de peste 200 de posturi. Sunt probleme, pentru că o parte dintre angajate s-au pensionat sau sunt în concediu de îngrijirea copilului, iar posturile lor sunt blocate. Să ne spună cei de la minister cum poate o asistentă să supravegheze 30 de bolnavi, dintre care 20 au perfuzii? Comasările sunt o tâm-penie rar întâlnită”, a afirmat Ani Borș, membru „Sanitas”. Mai mult, medicii atrag atenția că reducerile de paturi vor însemna mai puțini pacienți tratați. Iar Constanța este, la ora actuală, al treilea județ pe țară la incidența tuberculozei. „Avem din ce în ce mai mulți pacienți, consultații foarte multe, dar nu avem paturi. Iar ministerul vrea să le mai reducă”, a arătat un alt cadru medical. „Trebuie să recunoaștem că județul nostru are o incidență mare a tuberculozei. Iar Constanța are nevoie de spitalul acesta, este singurul care poate să asigure tratamentul bolnavilor din județ”, a adăugat Erdin Borgazi. Nici Infecțioasele nu vor comasare Ministerul nu ar trebui să se grăbească să comaseze unitățile, ci ar trebui să urmărească accelerarea procesului de acreditare al spitalelor, spun medicii. Prin îndeplinirea condițiile pentru acreditare, spitalele ar respecta normativele europene și ar exista o garanție că rămân în funcțiune unitățile care au, într-adevăr, performanțe. De menționat că nici reprezen-tanții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, a cărui secție exterioară ar urma să devină unitatea din Palazu Mare, nu sunt de acord cu reorganizarea. Potrivit dr. Stela Halichidis, managerul unității de infecțioase, fondurile vor reprezenta o problemă; foarte probabil, acestea nu vor crește și va fi dificil să fie împărțite între cele două unități, cu nevoi deosebite. Din nou, pacienții vor fi cei care vor suferi. Opiniile medicilor „Gândiți-vă că este un spital care s-a dezvoltat progresiv, în ultimii 10 ani. Au fost făcute investiții extraordinare, iar odată comasați, probabil că finanțarea nu va mai fi aceeași. Vom face medicină între două spitale, vom transforma serviciul medical în salvare. Actul medical nu poate să se desfășoare dacă nu există și partea administrativă care să ne ajute. Nu putem să tratăm dacă nu avem medicație, servicii de întreținere și curățenie. Ar trebui bine calculat înainte de a distruge identitatea unui spital, care se ocupă de problemele epidemiologice importante ale unui județ precum Constanța” - dr. Elena Danteș, director medical. v v v „Această reorganizare nu a pornit de la analiza fiecărei unități, nici din punct de vedere al dotării, nici al performanțelor. Este făcută din condei, de undeva, unde probabil că banii pentru Sănătate sunt foarte atractivi și vor fi dați cât mai puțini pentru nevoile reale ale pacienților. Bolnavul de tuberculoză are un regim special de hrană, durata internării este mai mare decât la alți pacienți. În plus, au nevoie de consiliere, pe care noi le-o oferim aici” - dr. Vera Eniko Pall, medic pneumolog.