Colostrul susţine dezvoltarea armonioasă a bebeluşilor

În acest sens, specialiştii de la doctorulzilei.ro recomandă suplimentarea dietei infantului cu ajutorul colostrului. Acesta este obţinut din laptele matern din primele 48 de ore după naştere, iar datorită compoziţiei bogate în nutrienţi asigură fundaţia unui sistem imunitar puternic şi susţine dezvoltarea armonioasă a celui mic. Astfel, proprietăţile acestuia se extind dincolo de factorii nutriţionali. Colostrul este un antibiotic şi un antiviral natural, deoarece conţine toate cele cinci tipuri de imunoglobuline necesare dezvoltării unui organism sănătos şi a unui sistem imunitar integrat. Totodată, laptele din primele zile are proprietăţi antioxidante şi regeneratoare. Apoi, un alt nutrient important din compoziţia colostrului este lactoferina, o glicoproteină care grăbeşte regenerarea ţesuturilor la nivel celular, ajută la refacerea ADN-ului şi ARN-ului şi asigură o acţiune imunomodelatoare, antiinflamatoare.





În primele şase luni de viaţă, imunitatea nou-născuţilor cunoaşte un echilibru extrem de fragil, aceştia fiind foarte vulnerabili în fata infecţiilor din cauza faptului că singurul sistem de apărare pe care organismul lor îl are este cel dobândit de la mamă în perioada sarcinii. Tocmai de aceea, alimentaţia micuţilor are un rol esenţial în stimularea producţiei de anticorpi şi dezvoltarea propriului sistem imunitar atât de necesar, în special în condiţiile în care, în primele luni de viaţă, stomacul acestuia are o capacitate extrem de mică.