Colesterolul mare? Te ajuta smartphone-ul tau

Persoanele care au probleme cu colesterolul si-ar putea monitoriza singuri, in viitor, valorile acestuia cu ajutorul unei aplicatii pentru smartphone.Aceasta inventie ii apartine lui David Erickson, de la universitatea americana Cornell.Inventia utilizeaza un dispozitiv special care se ataseaza telefonului mobil.Tehnologia este inca in faza preliminara, dar ea promite sa devina un instrument util in viitor. Numele acesteia este “smartCARD” – Smartphone Cholesterol Application for Rapid Diagnostics.In acest dispozitiv se introduce o mostra de sange, de transpiratie sau de saliva, care ajunge apoi in fata camerei foto a smartphone-ului, scrie alimentatiesanatoasa.ro.