Colegiul Medicilor din România solicită eliminarea obligativităţii prescripţiei electronice. Iată motivaţia

Colegiul Medicilor din România solicită eliminarea obligativității prescripției electronice. Iată motivația

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România, reunit la Constanța, solicită modificarea Ordonanței privind prescripția electronica, în sensul eliminării obligativității ei, întrucât nu există condiții pentru introducerea ei. Medicii susțin că nu sunt împotriva informatizării și a prescripției electronice, fiind printre primii care au apelat la acest sistem, dar sunt împotriva unor experimente care pot să creeze grave neajunsuri în acordarea asistenței medicale. Iată declarația integrală a Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România:„Consiliul National al CMR, analizand situatia prescriptiei electronice, are urmatoarele obiectiuni:Dupa patru ani, SIUI inca nu este intregime functional, aparand dificultati in exercitarea profesiei de medic, in incalcarea drepturilor pacientului privind confidentialitatea datelor proprii si asigurarea sigurantei acestor date.In aceste conditii, este dificil, fara experimentarea unor statii pilot, sa se introduca la nivelul intregii tari obligativitatea retetei electronice fara o pregatire corespunzatoare.Desi de 4 ani am semnalat ca SIUI este nefunctional si creeaza probleme in exercitarea profesiei medicale, avand efecte negative asupra calitatii actului medical si a pacientilor, nu s-au luat masuri.In conditiile in care veniturile cabinetelor si ale spitalelor s-au diminuat continuu, o noua cheltuiala impusa va fi in detrimentul pacientilor, de aceste fonduri putand beneficia pacientii prin cresterea calitatii serviciilor. Cheltuielile privind functionarea si implementarea retetei electronice ar trebui suportate de organizatorii de sanatate si nu de cabinetele medicale si unitatile sanitare.Introducerea brutala a retetei electronice va avea ca efect cresterea birocratiei si a timpului de lucru a medicilor fara a fi retribuiti suplimentar. In loc ca actul medical sa fie simplificat, vor aparea problema in cascada, avand in vedere neconcordantele din sistemul SIUI.Exista numeroase localitati sau zone, in care nu se poate realize legatura prin internet si medicii vor trebui, dup ace elibereaza reteta clasica, sa introduca datele in system in timpul lor liber.Nu exista modalitati reale, practice de siguranta a datelor pacientilor. Suntem ingrijorati de faptul ca nu exista conditii de pastrare in siguranta a datelor medicale personale, pentru a nu mai aparea situatii in care a fost incalcata confidentialitatea pacientului. Incalcarea confidentialitatii datelor medicale este sanctionata atat de legea nr. 46/2003, cat si de Codul de Deontologie Medicala.Consiliul National al Colegiului Medicilor din Romania solicita Ministerului Sanatatii si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate renuntarea la obligativitatea prescriptiei electronice“.