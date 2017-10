Colecistectomia laparoscopică - o intervenţie minim invazivă necesară celor care au probleme cu fierea

Colecistectomia laparoscopică - o intervenție minim invazivă necesară celor care au probleme cu fierea

Ştire online publicată Vineri, 12 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Colecistul, în limbaj popular „fierea“, este un organ care atunci când este suferind face viața grea multor persoane. De la mici situații neplăcute, până la boli grave, nu este o cale însă atât de lungă pe cât s-ar putea crede.Odată ce ați primit diagnosticul de colecistită cronică litiazică, cea mai la îndemână soluție, care vă poate feri de probleme grave, este colecistectomia laparoscopică, o intervenție minim invazivă prin care vezicula biliară este îndepărtată fără incizie clasică (chirurgie deschisă).Simptomele care ar trebui să vă trimită la medicul specialist sunt ușor de observat.„Dacă o persoană prezintă dureri mari în etajul abdominal superior, în special în dreapta, care iradiază în umărul drept sau în spate, are senzația de gust amar, prezintă greață, vărsături, și mai ales dacă știe că are calculi biliari, trebuie să meargă imediat la medic. Acesta este cel care o va investiga ecografic și va stabili diagnosticul. Calculii biliari apar din diverse cauze, cel mai frecvent metabolice”, a spus dr. Paris Stamule, medic primar chirurgie generală la „Ovidius Clinical Hospital”.Calculii biliari trebuie depistați și îndepărtați rapid pentru că altfel pot apărea complicații dintre cele mai severe.„Complicațiile în astfel de situații pot fi: colica biliară, colecistita acută (o inflamație a colecistului în urma unei litiaze biliare) care poate fi edematoasă sau gangrenoasă cu perforație și peritonită, icterul litiazic și pancreatita acută, care poate fi o formă ușoară sau chiar foarte gravă, de multe ori și mortală”, a adăugat dr. Paris Stamule.Spitalizare de scurtă duratăColecistectomia laparoscopică, pe lângă faptul că este o operație minim invazivă, durează aproximativ o oră iar bolnavul se poate externa după doar 24 de ore de spitalizare. Recuperarea este rapidă iar tratamentul postoperator minor.„Îndepărtarea colecistului nu necesită un regim alimentar special postoperator, pacientul putând avea, după numai câteva zile de la operație, un stil de viață normal. Dacă există o persoană care are litiază biliară trebuie să fie atentă în principal să urmeze o dietă mai săracă în grăsimi. Dacă știm că avem astfel de probleme, e bine să fim atenți la perioadele din an cum este cea care urmează. Din postul Crăciunului multe persoane trec brusc la o alimentație bogată în grăsimi, la care de multe ori sunt asociate și băuturile alcoolice. Acest comportament poate da naștere la adevărate drame digestive, chiar o pancreatită acută de cauză biliară. Este cunoscut faptul că, după sărbătorile de iarnă, frecvența complicațiilor litiazei biliare crește, mărind numărul de in-ternări și, în consecință, și numărul intervențiilor chirurgicale de acest gen”, a mai spus medicul.Ovidius Clinical Hospital dispune de echipamente medicale de ultimă generație și medici specialiști cu mare experiență care pot interveni cu succes, preîntâmpinând chiar situații ce pot deveni periculoase pentru pacient. Mai multe detalii despre serviciile Ovidius Clinical Hospital găsiți pe site-ul www.ovidius-ch.ro.