Coaja de salcie, aspirină vegetală

Ştire online publicată Miercuri, 20 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Coaja de salcie are proprietăți antiinflamatorii, motiv pentru care este cunoscută și sub denumirea de „aspirină vegetală”. Este utilizată frecvent în tratamentul bolilor reumatice. Datorită calităților hemostatice și cicatrizante, este utilizată și în caz de afecțiuni ale pielii (răni, ulcerații, hemoroizi). Un efect deosebit în tratarea hemoroizilor îl are următorul preparat: se fierb 40 de grame de coajă de salcie, uscată și mărunțită, într-un litru de apă, timp de jumătate de oră. Se strecoară și se folosește sub formă de băi calde locale. Tratamentul se repetă în fiecare zi, până la vindecare.