Coada şoricelului, remediu pentru durerile menstruale

Coada șoricelului, remediu pentru durerile menstruale

Coada șoricelului este o plantă care se folosește în toate afec-țiunile organelor pelviene. Are o înălțime de 20 - 70 cm, gust amar și flori albe sau trandafirii. Mai este cunoscută și sub denumirea de iarba oilor, sorocină, iarba strănutătoare, alunele, prisnel. Este o plantă care crește în toate zonele, de la câmpie până la regiunile subalpine. Femeile pot beneficia de efectele curative ale acestei plante. Ajută la reglarea menstruației, se utilizează pentru ameliorarea durerilor menstruale deoarece are proprietăți analgezice. Ceaiul din coada șoricelului este indicat în hemoragiile menstruale. Infecțiile ovariene pot fi tratate tot cu ajutorul ceaiurilor băute zilnic și prin spălături vaginale. Mâncărimile și usturimile vaginale sunt înlăturate prin spălături locale, la fel și micozele vaginale și candidozele. Consumul unei căni de ceai pe zi previne apariția cancerului de col uterin. Este indicată folosirea acestei plante de către femeile intrate la menopauză. Coada șoricelului are acțiuni curative și asupra altor boli: este utilizată în cazul hemoragiilor nazale, digestive, hemoroidale, urinare, hepatice, respiratorii. Iarba oilor, cum mai este denumită, este eficientă în tratarea răcelilor, astmului bronșic, rinitelor acute, este indicată în nevralgii, dureri de spate ori reumatice, în osteoporoză, migrene, angină pectorală. La nivel digestiv înlătură balonările, grețurile, senzația de arsură la stomac.