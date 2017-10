Coacăzele, indicate în caz de anemie

Ştire online publicată Marţi, 28 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Coacăzul negru (Ribes nigrum) este un arbust cultivat în scopuri alimentare. Frunzele sale au efecte diuretice și se culeg în lunile iulie și august. Fructele, de culoare neagră, au gust dulce-acrișor și conțin glucide, acizi organici, proteine, calciu, fier, fosfor, potasiu, caroten, vitamine din grupul B, vitamina C în cantitate mare, vitamina PP, flavonoizi. Coacăzele negre au acțiune tonică generală, vitaminizantă, remineralizantă, fiind recomandate în stările de anemie, surmenaj și în cazurile de deficit de fier. Extractul din fructe de coacăz negru are aplicații în tratamentul hipertensiunii arteriale. Infuzia din frunze de coacăz negru se prepară dintr-o cantitate de 2 lingurițe de frunze uscate și mărunțite la o cană cu apă. Se beau 3 căni/zi. Infuzia din fructe se prepară dintr-o linguriță de fructe uscate la o cană cu apă. Se beau 2-3 căni/zi. Fructele se consumă în stare proaspătă sau conservate, sub diverse forme.