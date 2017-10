CNAS: Cadrul electronic, implementat dupa model austriac

În viitor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) va coopera cu specialistii austrieci pentru implementarea cardului electronic de sanatate in Romania. De asemenea, campania de promovare a cardului electronic se va inspira dupa modelul austriac.Cristian Busoi, presedintele CNAS a avut o intalnire cu Rainier Schmidradler, managerul de proiect al cardului electronic in Austria, care a facut o prezentare a functionarii cardului electronic in aceasta tara.Introducerea E-cardului in Austria a inceput in anul 2005, iar efectele nu au intarziat sa apara. Sistemul de sanatate a devenit mult mai eficient, iar birocratia a fost cu mult redusa.